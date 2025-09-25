Από πυλώνα ηλεκτροδότησης ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα στις 8 Αυγούστου 2025, η οποία στοίχισε την ζωή σε έναν 86χρονος και έκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργειών, σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Στην έκθεση των ερευνητών της Πυροσβεστικής που βρίσκεται ήδη στα χέρια των δικαστικών λειτουργών, αποτυπώνεται στις φωτογραφίες το καλώδιο που κόπηκε και τα εξαρτήματα του πυλώνα ηλεκτροδότησης, στα οποία είναι εμφανή τα ίχνη οξείδωσης και καύσης. Σύμφωνα με το πόρισμα, με την αποκοπή του καλωδίου προκλήθηκαν σπινθηρισμοί, που βρέθηκαν στα ξερά χόρτα στο έδαφος και έτσι ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά. Μάλιστα, όπως επισημαίνει και ο πραγματογνώμονας ηλεκτρολόγος μηχανικός που διενήργησε αυτοψία, το κομμένο και πρασινισμένο από οξείδωση καλώδιο φανερώνει ελλιπή συντήρηση του δικτύου.

Η πυρκαγιά αυτή έκαψε 13.000 στρέμματα και προκάλεσε καταστροφές σε σπίτια και καλλιέργειες. Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί από την ΔΑΕΕ της Πυροσβεστικής τρία στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ελλιπή συντήρηση δικτύου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι έμπειροι ερευνητές της ΔΑΕΕ εκτιμούν, ότι άλλες δέκα σοβαρές πυρκαγιές το φετινό καλοκαίρι στην Αττική προκλήθηκαν από την ίδια αιτία.

Σε επικοινωνία που επικαλέστηκε ο ΑΝΤ1 με τον ΔΕΔΔΗΕ, πηγές της διοίκησης του ανέφεραν: «Δεν υπάρχει καμία δικαστική απόφαση, που να συνδέει το δίκτυο με την πυρκαγιά στην Κερατέα. Από το 2012 υπάρχουν μόνο τρεις τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος του ΔΕΔΔΗΕ, δηλαδή για το 0,02% του συνόλου των πυρκαγιών».