Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8). Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε οικοπεδικούς χώρους και χαμηλή βλάστηση, κοντά σε οικισμούς, και κατευθύνεται νότια ενώ στο σημείο πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Live η ενημέρωση για τη φωτιά:

Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων, ενώ για τον συντονισμό τους έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος». Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Μήνυμα από το 112 καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Μαλιαστέκα και Αγίασμα να απομακρυνθούν προς την Ανάβυσσο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Μαλιαστέκα και #Αγίασμα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μαλιαστέκα και #Αγίασμα απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV… — 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025

Νωρίτερα, εστάλησαν μηνύματα του 112 προς τους κατοίκους των οικισμών Δροσιά και Χάρβαλο Κερατέας καλώντας τους να απομακρυνθούν απ’ αυτούς και να κατευθυνθούν προς Ανάβυσσο.

Σημειώνεται ότι σε διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στη επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου προχώρησε η Τροχαία, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων για την ασφάλεια τους, αλλά και για την διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Σημειώνεται πως το ΚΑΠΗ Αναβύσσου είναι ανοιχτό για την εξυπηρέτηση των πολιτών.