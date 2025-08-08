Κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (8/8) μέσα στο νοσοκομείο «Σωτηρία».  Η φωτιά είναι στον 1ο όροφο του παθολογοανατομικού και σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει καπνός ενώ φλόγες εξέρχονται από τα παράθυρα.

Όπως έγινε γνωστό έχει εκκενωθεί προληπτικά μόνο ο πρώτος όροφος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε χώρο κτιρίου υγείας επί της Μεσογείων. Kινητοποιήθηκαν  30 πυροσβέστες  με 10 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Τελευταία Νέα