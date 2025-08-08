Κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (8/8) μέσα στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Η φωτιά είναι στον 1ο όροφο του παθολογοανατομικού και σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει καπνός ενώ φλόγες εξέρχονται από τα παράθυρα.

Όπως έγινε γνωστό έχει εκκενωθεί προληπτικά μόνο ο πρώτος όροφος.

#Πυρκαγιά σε χώρο κτηρίου υγείας στον δήμο Αθηναίων Aττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 10 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε χώρο κτιρίου υγείας επί της Μεσογείων. Kινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.