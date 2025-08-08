Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη μεγάλη πυρκαγιά που συνεχίζει να μαίνεται στην περιοχή της Κερατέας, απειλώντας πια και την Παλαιά Φώκαια. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και οι κάτοικοι δίνουν μάχη με τις φλόγες που επεκτείνονται ανεξέλεγκτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του θύματος εντοπίστηκε από συγγενείς του, οι οποίοι ανησύχησαν μόλις διαπίστωσαν ότι δεν είχε καταφέρει να απομακρυνθεί εγκαίρως από το σημείο.

Όπως αναφέρεται, ο άτυχος άνδρας ήταν «κάτοικος της περιοχής» που προσπάθησε να γλιτώσει από την πύρινη λαίλαπα, αλλά δεν τα κατάφερε.