Ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά στην Κερατέα, όπου καίγονται σπίτια ενώ γίνεται προσπάθεια απεγκλωβισμού πολιτών. Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Παρασκευής 8/8 για τη φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε οικοπεδικούς χώρους και χαμηλή βλάστηση, ενώ πλέον έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Πλέον η πύρινη λαίλαπα καταστρέφει ανεξέλεγκτα ολόκληρες γειτονιές, δασικές εκτάσεις και περιουσίες.

Στην περιοχή επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων, ενώ για τον συντονισμό τους έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος». Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Δείτε εδώ φωτογραφίες από την καταστροφική φωτιά: