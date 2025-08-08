Μια συγκλονιστική φωτογραφία καταγράφει τη δραματική προσπάθεια επιβίωσης μιας γυναίκας, που παλεύει να σωθεί ανάμεσα στις φλόγες της Κερατέας. Η τραγική αυτή στιγμή αποτελεί αποτύπωμα της κατάστασης που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή, όπου η πύρινη λαίλαπα καταστρέφει ανεξέλεγκτα ολόκληρες γειτονιές, δασικές εκτάσεις και περιουσίες.

Ο φακός του φωτογράφου Λιάκου Γιάννη, για λογαριασμό του πρακτορείου InTime, αποτυπώνει με εμβληματικό τρόπο τον εφιάλτη και την αγωνία που βιώνουν οι κάτοικοι της περιοχής τις τελευταίες ώρες. Οι εικόνες αυτές αναδεικνύουν με ενάργεια την ένταση της καταστροφής και τη μάχη των ανθρώπων με το αδυσώπητο μέτωπο της φωτιάς.

Καταστροφές σε σπίτια και δασικές εκτάσεις

Το πύρινο μέτωπο στην Κερατέα έχει ήδη αφήσει πίσω του εικόνες ανείπωτης καταστροφής. Κάποια σπίτια έχουν ήδη παραδοθεί στις φλόγες, επιβεβαιώνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης. Οι τοπικές αρχές καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον περιορισμό των ζημιών, ενώ κάτοικοι και εθελοντές προσπαθούν να περισώσουν ό,τι είναι δυνατόν.