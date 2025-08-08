Σοκ προκαλεί το περιστατικό στην Κερατέα, όπου ένα σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι φλόγες επεκτάθηκαν με απίστευτη ταχύτητα, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στους ενοίκους και τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές απόλυτης καταστροφής, με πυκνό καπνό και έντονη θερμότητα που εμπόδισε την πρόσβαση ακόμη και στα σωστικά συνεργεία.

Πρωτοφανής εξέλιξη της φωτιάς

Αυτό το τραγικό περιστατικό επιβεβαιώνει τους φόβους για την επικινδυνότητα των πυρκαγιών σε κατοικημένες περιοχές, ειδικά κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, όταν οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνουν την κατάσταση. Εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για την επάρκεια των μέτρων αντιπυρικής προστασίας, καθώς η ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς αιφνιδίασε όλους τους παριστάμενους.

Οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες και να αποτρέψουν επέκταση της φωτιάς σε γειτονικά σπίτια και δασικές εκτάσεις.