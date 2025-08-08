Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζει η Τροχαία στην περιοχή της Κερατέας, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει και προκαλεί συνεχείς αναταράξεις στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Σύμφωνα με τη συνεχή ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, παραμένει σε ισχύ η διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Κερατέας – Αναβύσσου. Παράλληλα, εφαρμόζονται ειδικά μέτρα στην κυκλοφορία εντός των οικισμών Χάρβαλο, Δημολάκι και Συντερίνα, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων καθώς και η ασφάλεια των πολιτών.