Δασική πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καραβάδος Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Μήνυμα του 112 αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κουλά της Περιφερειακής Ενότητας #Σερρών ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 6, 2025

«Στα 10 μέτρα από τα σπίτια η φωτιά»

Όπως είπε ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, μιλώντας στην ΕΡΤ, η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια, ενώ δεν ευνοεί ο άνεμος. Ωστόσο, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του δήμου και της περιφέρειας που έχουν σπεύσει θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τις φλόγες.

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι ήδη έχουν απομακρυνθεί οι κάτοικοι σπιτιών που βρίσκονται κοντά στην πυρκαγιά και οδηγούνται στο Αργοστόλι. Παράλληλα, άφησε υπόνοιες για εμπρηστική ενέργεια, λέγοντας πως η φωτιά ξέσπασε στην άκρη του δρόμου, ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά σημεία, σε απόσταση 10 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του οικισμού Καραβάδος. “Η περιοχή εδώ που βρισκόμαστε καίγεται συχνα. Πρώτη φορά ξεκινά κοντά στα σπίτια. Δεν έχει ξαναγίνει. Συνήθως ήταν από μακριά η φωτιά και ερχόταν προς το χωριό. Τώρα μπήκε ακριβώς στα 10 μέτρα από τα σπίτια” σημείωσε χαρακτηριστικά.