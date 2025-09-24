Κατά την πολυαναμενόμενη ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τη Γάζα, ενώ για τον πόλεμο στην Ουκρανία επέλεξε να επικρίνει κυρίως την Ευρώπη και όχι τη Μόσχα.

«Η Ευρώπη εξακολουθεί να αγοράζει ρωσική ενέργεια, ενώ ζητά από τις ΗΠΑ στρατιωτική υποστήριξη», δήλωσε, ασκώντας πιέσεις στους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, η πραγματική ανατροπή ήρθε μέσω της ανάρτησής του λίγες ώρες αργότερα, στην οποία υπονόησε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία από το 2014, και ίσως ακόμα περισσότερα.

Μήνυμα στρατηγικής μεταστροφής ή απλής τακτικής;

«Με τον χρόνο, την υπομονή και την υποστήριξη της Ευρώπης και ιδίως του ΝΑΤΟ, η επιστροφή στα αρχικά σύνορα είναι μια πολύ καλή επιλογή. Γιατί όχι;» ανέφερε στην ανάρτησή του, προσθέτοντας:

«Η Ουκρανία μπορεί να πάρει πίσω τη χώρα της στην αρχική της μορφή και ποιος ξέρει, ίσως και παραπάνω.»

Αναλυτές χαρακτηρίζουν τη θέση αυτή «εντυπωσιακή στροφή 180 μοιρών», αφού μέχρι πρόσφατα ο Τραμπ θεωρούσε «ρεαλιστική» την παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία ως μέρος μιας ειρηνευτικής λύσης.

🇺🇸 US President Donald #Trump said on Tuesday that he believed 🇺🇦 #Ukraine could win back all territory lost to 🇷🇺 #Russia. This marks a major turnaround for Trump, as he has previously shown lukewarm support for #Kyiv. FRANCE 24’s Ellen Gainsford has more 👇 pic.twitter.com/9tXVipowOD — FRANCE 24 English (@France24_en) September 24, 2025

Η Ευρώπη προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τον Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να αιφνιδιάστηκε. Όπως αναφέρει το Politico, διπλωμάτες στις Βρυξέλλες προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα μηνύματα του Τραμπ, δεδομένου ότι συχνά αλλάζει στάση, ακολουθώντας μια τακτική «στρατηγικής ασάφειας».

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε:«Ήταν πολύ ισχυρές δηλώσεις που δεν έχουμε ξανακούσει, οπότε υπάρχει πλέον κατανόηση.»

Η Μόσχα απαντά: «Οικονομικά προβλήματα έχει η Δύση, όχι η Ρωσία»

Το Κρεμλίνο απάντησε άμεσα και με ειρωνεία. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ αποκάλεσε τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου «ανακριβείς και αβάσιμες», τονίζοντας ότι η ρωσική οικονομία έχει ήδη αναδιαρθρωθεί για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του πολέμου.

Απαντώντας ειδικά στο σχόλιο του Τραμπ για τη Ρωσία ως «χάρτινη τίγρη», Ρώσοι αξιωματούχοι σχολίασαν: «Ο Τραμπ είναι επιχειρηματίας. Τον ενδιαφέρει απλώς να αυξήσει την τιμή του αμερικανικού πετρελαίου.»

Κρεμλίνο: Έκανε μάγια ο Ζελένσκι στον Τραμπ

Το Κρεμλίνο απέρριψε κατηγορηματικά τη μεταστροφή του προέδρου Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις του είναι αποτέλεσμα επιρροής από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών Ρούμπιο – Λαβρόφ στη Νέα Υόρκη

Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα έντασης, οι υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσίας, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ, συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η συνάντηση κράτησε περίπου 50 λεπτά και πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Ήταν η δεύτερη τέτοια επαφή μέσα σε λίγους μήνες, καθώς οι δύο ΥΠΕΞ είχαν συναντηθεί και στο Ριάντ τον Φεβρουάριο για διαπραγματεύσεις διάρκειας 4,5 ωρών.

🇷🇺🇺🇸 Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov and US Secretary of State @marcorubio hold a meeting on the sidelines of the High-Level Week of the 80th Session of the UN General Assembly 📍 New York, September 24#RussiaUS #UNGA80 pic.twitter.com/Hk3oYJsJrv — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 24, 2025

Ο Ζελένσκι χαιρετίζει τη «μεγάλη αλλαγή»

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαιρέτισε τις δηλώσεις Τραμπ ως ένδειξη ενίσχυσης της στήριξης των ΗΠΑ προς το Κίεβο.

«Αυτό δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρόθυμες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο», τόνισε σε συνέντευξή του, καλώντας τη Δύση να αξιοποιήσει το «παράθυρο ευκαιρίας» που φαίνεται να δημιουργείται.