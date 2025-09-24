Το Κρεμλίνο απέρριψε κατηγορηματικά τη μεταστροφή της στάσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ έχει επηρεαστεί από τον Ουκρανό ηγέτη και ότι σφάλλει στην εκτίμησή του.

Σε πρόσφατη δήλωσή του μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Κίεβο έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία — περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας — και τόνισε ότι θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα, εκμεταλλευόμενο τις οικονομικές δυσκολίες της Μόσχας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, υπογράμμισε ότι «οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ έγιναν μετά την επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι και, προφανώς, υπό την επήρεια ενός οράματος που έθεσε ο Ζελένσκι. Αυτό το όραμα έρχεται σε έντονη αντίθεση με την κατανόησή μας για την τρέχουσα κατάσταση πραγμάτων».

Ο Πεσκόφ σημείωσε ακόμη: «Το γεγονός ότι η Ουκρανία ενθαρρύνεται με κάθε δυνατό τρόπο να συνεχίσει τις εχθροπραξίες και το επιχείρημα ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει και να πάρει κάτι πίσω είναι, κατά την άποψή μας, ένα λανθασμένο επιχείρημα… Η δυναμική στην πρώτη γραμμή μιλάει από μόνη της».

Στασιμότητα στο μέτωπο και διεθνείς επαφές

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία εξακολουθεί να προωθεί τις δυνάμεις της σε ορισμένες περιοχές, δεν έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην Ουκρανία το τελευταίο διάστημα. Ο Ντμίτρι Ρογκόζιν, Ρώσος εθνικιστής γερουσιαστής, εξέφρασε την άποψη ότι οι γραμμές του μετώπου βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς η ισορροπία σε εξοπλισμό, εκπαίδευση και ηθικό έχει οδηγήσει σε στασιμότητα και από τις δύο πλευρές.

Ο Πεσκόφ γνωστοποίησε ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ πρόκειται να συναντηθεί με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αργότερα εντός της ημέρας, με στόχο να παράσχει «πραγματικές πληροφορίες» στην Ουάσιγκτον. Επίσης, ανέφερε ότι οι σταδιακές προελάσεις των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία είναι αποτέλεσμα συνειδητής στρατηγικής.

«Προχωράμε πολύ προσεκτικά για να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες και να μην καταστρέψουμε το επιθετικό μας δυναμικό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με δυτικούς στρατιωτικούς αναλυτές, η απουσία σημαντικής προόδου των ρωσικών στρατευμάτων οφείλεται στην ευρηματική άμυνα των Ουκρανών, στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και στην εξάντληση των δυνάμεων και των δύο πλευρών έπειτα από 3,5 χρόνια συγκρούσεων.

Αντιδράσεις από τη ρωσική ηγεσία

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, σχολίασε ότι ο Τραμπ «έχει ολισθήσει σε μια εναλλακτική πραγματικότητα» και προέβλεψε ότι θα αλλάξει και πάλι θέση στο μέλλον. «Το κύριο πράγμα είναι να συνεχίσει να αλλάζει τη θέση του κατά 180 μοίρες σε κάθε πιθανό ζήτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.