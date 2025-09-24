Έκπληξη αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία για τη μεταβολή στη στάση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος στην πρόσφατη αλλαγή ρητορικής της Ουάσινγκτον σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξή του στο Fox News και στον δημοσιογράφο Μπρετ Μπάιερ ο κ. Ζελένσκι αποκάλυψε ότι οι σχέσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο έχουν βελτιωθεί αισθητά, ενώ απέδωσε τη μεταστροφή του κ. Τραμπ στην απογοήτευση που προκαλεί η αδιάλλακτη στάση του Βλαντίμιρ Πούτιν. «Το γεγονός ότι ο Πούτιν είπε ψέματα στον πρόεδρο Τραμπ τόσες πολλές φορές έκανε τη διαφορά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αφορμή για την αλλαγή του κλίματος μεταξύ των δύο ηγετών στάθηκε πρόσφατη ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, όπου τόνισε ότι με την υποστήριξη του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε., η Ουκρανία «είναι σε θέση να πολεμήσει και να ανακτήσει όλη την εδαφική της κυριαρχία». Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε εντύπωση, καθώς μόλις έναν μήνα πριν, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε στηρίξει σενάρια που περιλάμβαναν εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο, με αντάλλαγμα την ειρήνη.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι επεσήμανε ότι βλέπει θετικά τη μετατόπιση της αμερικανικής θέσης, αλλά παρέμεινε ρεαλιστής: «Είναι καλό που πλέον έχουμε τακτικές επικοινωνίες. Δεν είχαμε στενή σχέση στο παρελθόν, ίσως γιατί δεν υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος. Όμως η σχέση μας βελτιώνεται».

FOX NEWS’ BRET BAIER: Your relationship with President Trump seems to have improved. Is that fair to say? PRESIDENT ZELENSKY: I think we have a better relation than before. And I think we didn’t have a close relation because we didn’t have… maybe time. I don’t know, I don’t… pic.twitter.com/DIxxnuEm83 — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) September 23, 2025

Την ίδια μεταστροφή διαπίστωσε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νέα ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ. «Χαίρομαι που άκουσα τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει πως η Ουκρανία όχι μόνο θα κρατήσει τη θέση της, αλλά θα εξασφαλίσει την επικράτηση των δικαιωμάτων της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν η αλλαγή στάσης του Τραμπ θα μπορούσε να οδηγήσει πιο κοντά στο τέλος του πολέμου, ο Ζελένσκι απάντησε: «Το πιστεύω, με τη βοήθεια του Θεού».

Η νέα περίοδος στις σχέσεις των δύο ηγετών σηματοδοτεί μια σημαντική ανατροπή, καθώς μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο, τόσο ο κ. Τραμπ όσο και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχαν εκφράσει έντονη κριτική απέναντι στον Ζελένσκι. Ωστόσο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος τον χαρακτήρισε «γενναίο άνδρα», προσθέτοντας πως «τρέφουμε μεγάλο σεβασμό για τον αγώνα που δίνει η Ουκρανία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό».

After getting to know and fully understand the Ukraine/Russia Military and Economic situation and, after seeing the Economic trouble it is causing Russia, I think Ukraine, with the support of the European Union, is in a position to fight and WIN all of Ukraine back in its… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 23, 2025

«Ο Τραμπ μπορεί να επηρεάσει τον Σι Τζινπίνγκ»

Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε επιπλέον ότι η νέα στάση του Αμερικανού προέδρου ενδέχεται να έχει ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο κ. Τραμπ μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τη στάση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να αλλάξει τη στάση του Σι Τζινπίνγκ αναφορικά με αυτόν τον πόλεμο. Δεν νιώθουμε ότι η Κίνα επιθυμεί να τελειώσει αυτή η σύρραξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προτρέψει Ευρωπαίους αξιωματούχους να επιβάλουν δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές, σε απάντηση για την αγορά ρωσικού πετρελαίου από το Πεκίνο. Αντίστοιχες πιέσεις ασκεί και προς την Ινδία, με στόχο να περιοριστεί η έμμεση οικονομική ενίσχυση της Μόσχας.

Παρά τις ανησυχίες, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ινδία είναι «σε μεγάλο βαθμό» κοντά στην Ουκρανία, ενώ υπογράμμισε πως ΗΠΑ και Ε.Ε. θα πρέπει να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με το Νέο Δελχί: «Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην απομακρύνουμε τους Ινδούς. Αν το πετύχουμε, θα αλλάξει και η στάση τους έναντι του ρωσικού ενεργειακού τομέα».

Τέλος, αναφορικά με την Κίνα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα πράγματα είναι πιο σύνθετα: «Προς το παρόν, δεν είναι προς το συμφέρον της Κίνας να αποστασιοποιηθεί από τη Ρωσία».