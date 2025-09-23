Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, σχεδιάζει την αγορά εκατοντάδων επιβατικών αεροσκαφών της Boeing καθώς και μαχητικών αεροσκαφών της Lockheed Martin, ενώ παράλληλα προωθεί την παραγωγή σημαντικών εξαρτημάτων των αεροσκαφών αυτών στην Τουρκία, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Bloomberg News.

Ο Ερντογάν επιδιώκει να εξισορροπήσει τις πληρωμές για τα αμερικανικά αεροσκάφη μέσω συμφωνιών για τουρκικά προϊόντα συνολικής αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Το πρακτορείο Reuters διευκρινίζει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις συγκεκριμένες πληροφορίες.