Η Τουρκία προχωρά στην άρση των επιπλέον δασμών που είχαν επιβληθεί το 2018 σε αμερικανικά προϊόντα, όπως επιβατικά αυτοκίνητα και φρούτα, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με την επίσκεψη του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εντός της εβδομάδας, πριν συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Πέμπτη.

Τα προϊόντα που επηρεάζονται από την αναστολή των δασμών περιλαμβάνουν επιβατικά αυτοκίνητα, φρούτα, ρύζι, καπνό, ορισμένα αλκοολούχα ποτά, ορισμένα στερεά καύσιμα, καθώς και χημικά προϊόντα.

Οι συγκεκριμένοι δασμοί είχαν επιβληθεί το 2018 ως απάντηση στα αμερικανικά μέτρα που είχε υιοθετήσει ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία στην προεδρία των ΗΠΑ.