Με αίτημα της τουρκικής πλευράς σύμφωνα με πληροφορίες αναβάλλεται το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν που είχε κλειδώσει για τις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας – 14:00 ώρα Νέας Υόρκης.

Τι αιτήθηκε η τουρκική πλευρά

Φαίνεται πως το αίτημα της τουρκικής πλευράς ήρθε λόγω της συνάντησης που θα έχει αμέσως μετά ο Τούρκος πρόεδρος – τη σύσκεψη που έχει συγκαλέσει ο Τραμπ για τη Γάζα.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι τα επιτελεία Ελλάδας – Τουρκίας αναζητούν διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.

Όμως τα χρονικά περιθώρια είναι στενά λόγω των προγραμμάτων των δύο ηγετών, ενώ εξαρχής ήταν γνωστό ότι Μητσοτάκης και Ερντογάν θα συνυπήρχαν στη νέα Υόρκη μόνο για ένα 48ωρο.

Σημειώνεται ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή.

Επίσης, ο Τούρκος πρόεδρος έχει λάβει την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ για συνάντηση τους στον Λευκό Οίκο την Πεμπτη.