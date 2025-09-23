Λόγω προγραμματισμένων εργασιών, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, από τις 22:00 έως τις 06:00 της επόμενης ημέρας, θα υπάρξει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο τμήμα μεταξύ της Εισόδου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της Εισόδου της Μαρίνας Αγίου Κοσμά, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το κάθε φορά διαθέσιμο πλάτος του οδοστρώματος.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα οδική σήμανση.