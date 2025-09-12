Τεχνικές εργασίες στον μετωπικό σταθμό διοδίων Αφιδνών φέρνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Νέα Οδός.

Πιο συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 07:00 το πρωί έως και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 στις 20:00 το βράδυ, θα παραμείνουν κλειστές πέντε λωρίδες διοδίων στο ρεύμα προς Λαμία, στο 32,355ο χλμ. του αυτοκινητόδρομου. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά από τις υπόλοιπες διαθέσιμες λωρίδες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00–20:00, και τα Σάββατα από 07:00 έως 15:00. Σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί πριν τη λήξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Η Νέα Οδός διαβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των οδηγών και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί προσωρινές σημάνσεις για την καλύτερη ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών.

Η εταιρεία ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και επισημαίνει την ανάγκη συμμόρφωσης με τη σχετική σήμανση καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.