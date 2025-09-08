Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου και για διάστημα άνω των τριών μηνών, στο πλαίσιο τεχνικών εργασιών διαγράμμισης. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στους Ανισόπεδους Κόμβους Τατοΐου (16,795ο χλμ.), Πύρνας (18,770ο χλμ.) και Καλυφτάκη (20,060ο χλμ.).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Οδού, οι παρεμβάσεις θα εξελιχθούν σε δύο φάσεις:

Οι εργασίες θα γίνουν στις ράμπες εισόδου και εξόδου των κόμβων, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος των ραμπών και με κινητή σήμανση. Φάση Β: Οι εργασίες θα μεταφερθούν στην κάθετη οδό των κόμβων, με σταδιακό αποκλεισμό είτε της δεξιάς είτε της αριστερής λωρίδας. Η κυκλοφορία θα συνεχίζεται από την εναπομένουσα λωρίδα κάθε φορά.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις νυχτερινές ώρες από 21:00 έως 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, ώστε να περιοριστεί η όχληση στην κυκλοφορία. Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός διαβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ θα τοποθετηθούν προσωρινές σημάνσεις για την πλήρη ενημέρωση των χρηστών του δρόμου. Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση προς τους οδηγούς να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.