Από τις 2 Σεπτεμβρίου 2025 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025, θα τεθεί σε ισχύ προσωρινή και τμηματική διακοπή κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Το μέτρο αφορά το τμήμα της λεωφόρου μεταξύ των οδών Δαιδάλου και Δ. Αρεοπαγίτου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω εκτέλεσης τεχνικών εργασιών.

Εναλλασσόμενη κυκλοφορία και συστάσεις της Τροχαίας

Όπως γνωστοποιεί η ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια της διακοπής, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εκ περιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή και η ασφάλεια οδηγών και πεζών.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία όπου εκτελούνται οι εργασίες, παροτρύνοντάς τους να ακολουθούν αυστηρά την υπάρχουσα οδική σήμανση για την αποτροπή ατυχημάτων και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.