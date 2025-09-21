Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Σταν Λι, ο άνθρωπος που σφράγισε την ιστορία της Marvel και το παγκόσμιο φαντασιακό των υπερηρώων, «επιστρέφει» στο προσκήνιο – αυτή τη φορά ως ολόγραμμα με τεχνητή νοημοσύνη. Στην επερχόμενη Comic Con του Λος Άντζελες, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν για τρία λεπτά με την ψηφιακή του αναπαράσταση ή να βγάλουν μια αναμνηστική selfie, καταβάλλοντας ένα αντίτιμο από 15 έως 20 δολάρια.

Η ιδέα υλοποιήθηκε από την εταιρεία Proto Hologram και την HyperReal, οι οποίες αξιοποίησαν αρχειακό υλικό, συνεντεύξεις και δημόσιες εμφανίσεις του Λι, ώστε η φωνή και οι απαντήσεις της εικονικής φιγούρας να μένουν, όπως υπογραμμίζουν οι δημιουργοί της, «πιστές στο πνεύμα, στο πλαίσιο και στην πρόθεση» του αληθινού δημιουργού. Στόχος, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι να προσφερθεί μια αυθεντική εμπειρία επαφής με τον θρυλικό «εκπρόσωπο» των κόμικς, σαν να παρακολουθεί κανείς ένα ζωντανό ντοκιμαντέρ.

Ωστόσο, η παρουσία ενός AI-ολογράμματος στη θέση του πραγματικού Λι ξυπνά αμφιβολίες και ηθικά διλήμματα. Ο Σταν Λι, που έφυγε από τη ζωή το 2018, είχε ήδη περάσει τα τελευταία χρόνια του στο επίκεντρο αμφιλεγόμενων ιστοριών γύρω από την εκμετάλλευση του ονόματος και της κληρονομιάς του. Το γεγονός ότι δεν μπορεί να συναινέσει ή να εκφράσει ο ίδιος τη γνώμη του για μια τέτοια χρήση της εικόνας του, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το αν η εμπειρία αυτή τιμά πράγματι τη μνήμη του ή αν πρόκειται για άλλη μία εμπορική εκμετάλλευση.

Παρά τις ενστάσεις, οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης τονίζουν πως ο ίδιος ο Λι αγαπούσε να βρίσκεται κοντά στους θαυμαστές του και να μοιράζεται ιστορίες. Το ολόγραμμα, υποστηρίζουν, αποτελεί μια προσπάθεια να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος με τις νέες γενιές, διατηρώντας ζωντανό το πνεύμα του. Η Comic Con του Λος Άντζελες ανοίγει τις πύλες της στις 26 Σεπτεμβρίου, και όσοι παρευρεθούν θα έχουν την ευκαιρία να αποφασίσουν οι ίδιοι αν αυτή η «ψηφιακή συνάντηση» με τον Σταν Λι είναι φόρος τιμής ή μια ψηφιακή ψευδαίσθηση που αφήνει πικρή γεύση.