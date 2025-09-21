Σοκ προκάλεσε στο Πακιστάν η ανακάλυψη τριών νεκρών διεμφυλικών γυναικών, των οποίων τα πτώματα βρέθηκαν γαζωμένα με σφαίρες στην άκρη δρόμου στην περιοχή Μέμον Γκοθ του Καράτσι. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της αστυνομίας του Καράτσι, Τζάβεντ Άχμεντ Άμπρο, οι Αρχές εξακολουθούν να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τα θύματα, ενώ δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί το κίνητρο των φόνων.

Τα πτώματα εντοπίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές Αρχές. Ο επικεφαλής της επαρχίας Σιντ έδωσε εντολή για την άμεση σύλληψη των δραστών, επισημαίνοντας πως «τα διεμφυλικά πρόσωπα αποτελούν ένα ευάλωτο τμήμα της κοινωνίας και οφείλουμε όλοι να τα αντιμετωπίζουμε με αξιοπρέπεια και σεβασμό».

Ανησυχία για την αύξηση της βίας κατά των διεμφυλικών στο Πακιστάν

Η Διεθνής Αμνηστία έχει επισημάνει πως σημειώνεται ανησυχητική αύξηση των περιστατικών βίας με στόχο τα διεμφυλικά άτομα στο Πακιστάν. Τα τελευταία περιστατικά προκαλούν έντονη ανησυχία για την ασφάλεια και τα δικαιώματα της συγκεκριμένης κοινότητας στη χώρα, ενώ εντείνονται οι εκκλήσεις για αποτελεσματική προστασία των ευάλωτων αυτών πληθυσμιακών ομάδων.