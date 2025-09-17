Η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, το οποίο διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, προχώρησαν στην υπογραφή συμφώνου αμοιβαίας άμυνας, ενισχύοντας ουσιαστικά τις διμερείς στρατηγικές τους σχέσεις.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο του Πακιστανού πρωθυπουργού, το νέο σύμφωνο «αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση των δύο χωρών να ενισχύσουν την ασφάλειά τους και να συμβάλουν στην επίτευξη ασφάλειας και ειρήνης στη περιοχή τους και στον κόσμο». Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και συλλογικής ασφάλειας

Η συμφωνία έχει ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ισλαμαμπάντ και Ριάντ, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος απέναντι σε κάθε μορφή επιθετικότητας. Όπως υπογραμμίζεται στο πλαίσιο του συμφώνου, «ενδεχόμενη επίθεση εναντίον είτε του Πακιστάν είτε της Σαουδικής Αραβίας θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των δύο χωρών». Με τον τρόπο αυτό, οι δύο χώρες επιδιώκουν όχι μόνο να προστατεύσουν δυναμικά τα σύνορά τους, αλλά και να διασφαλίσουν σταθερότητα σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή.