Τραγικός είναι ο απολογισμός από βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στην πόλη Κουέτα, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, όπου τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 40 τραυματίστηκαν. Η επίθεση προκλήθηκε όταν βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε τα εκρηκτικά που είχε επάνω του κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ζητώντας να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, το περιστατικό έλαβε χώρα σε χώρο στάθμευσης σταδίου. Εκεί είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες υποστηρικτές του Εθνικού Κόμματος του Μπαλουτσιστάν (BNP), το οποίο έχει έντονη πολιτική παρουσία στην περιοχή.