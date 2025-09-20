Στην πράξη, το IBIS σημαίνει λιγότερα εξαρτήματα, χαμηλότερο βάρος και απλούστερη καλωδίωση. Ο φορτιστής AC/DC και ο inverter κίνησης «χάνονται» ως ξεχωριστές μονάδες και γίνονται μέρος της μπαταρίας. Για τους μη μηχανικούς; Μικρότερος όγκος, καλύτερη εκμετάλλευση χώρων στην καμπίνα/πορτ-μπαγκάζ και –δυνητικά– καλύτερη απόδοση και αξιοπιστία, αφού το σύστημα διαχειρίζεται ενέργεια πιο αποδοτικά.

Η Stellantis ξεκινά δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες με πρωτότυπο όχημα, θέλοντας να μετρήσει οφέλη σε φόρτιση, κατανάλωση και κόστος.

Το IBIS αποτελεί σύμπραξη με τη Saft (του ομίλου TotalEnergies) και ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική «κοστο-αποδοτικών» EVs που έχει περιγράψει ο όμιλος για Ευρώπη. Αν τα νούμερα επιβεβαιωθούν, τέτοιες ενσωματώσεις μπορούν να ρίξουν το κόστος κατασκευής και να κάνουν πιο εύκολη τη συντήρηση.

Φυσικά, μένει να δούμε πότε (και σε ποια μοντέλα) θα το δούμε σε παραγωγή – αλλά το γεγονός ότι τα πρωτότυπα βγήκαν ήδη στο δρόμο είναι γερό βήμα.