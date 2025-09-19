Τις τραγικές ελλείψεις και την ταλαιπωρία που υφίστανται κάτοικοι ακόμη και κοντινών στην Αθήνα νησιών, αναδεικνύει η περιπέτεια ενός 59χρονου στη Σίφνο, ο οποίος υπέστη έμφραγμα, αλλά οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν, με αποτέλεσμα ο ασθενής να κάνει τον… γύρο των Κυκλάδων μέχρι να μεταφερθεί στην Αθήνα.

Η περιπέτεια για τον 59χρονο ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και απευθύνθηκε στο Κέντρο Υγείας της Σίφνου. Όπως περιέγραψε ο αδελφός του, Νικόλαος Φρατζεσκάρος, ο 59χρονος πήγε στο Κέντρο Υγείας της Σίφνου με υψηλή πίεση 19,5 και η γιατρός ειδοποίησε πλωτό, προκειμένου να τον μεταφέρει στη Σύρο. Τέσσερις μέρες έμεινε στο νοσοκομείο της Σύρου ο 59χρονος, έως ότου οι γιατροί αποφασίσουν, ότι χρειάζεται να μεταφερθεί στην Αθήνα, μέσω όμως… Μυκόνου.

«Τον κατέβασαν εκεί (στη Μύκονο) στο Κέντρο Υγείας. Έφυγε το ελικόπτερο, πήγε στη Νάξο, πήρε ένα άλλο περιστατικό, γύρισαν μετά από 2-3 ώρες, τον παρέλαβαν και φύγαν και πήγαν στην Αθήνα. Πέρασε μια “Οδύσσεια” ο αδερφός μου… Κάθε τόσο έχουμε τέτοια περιστατικά και πρέπει ο ασθενής να ακολουθήσει αυτή την οδό» είπε μιλώντας στο MEGA ο αδελφός του 59χρονου.

Από τη Σίφνο στη Σύρο και από εκεί στη Μύκονο και έπειτα στη Αθήνα και στο Ιπποκράτειο, όπου τελικά χειρουργήθηκε ο 59χρονος, με τους γιατρούς να του εξηγούν ότι γλίτωσε από θαύμα. «Κάνω την ερώτηση στον υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη: Είναι δυνατόν ένας με ένα έμφραγμα, να μπει σε ένα πλωτό, είτε είναι 3 μποφόρ, είτε είναι 5 και να φτάσει σε ένα Κέντρο Υγείας το οποίο στην ουσία δεν του προσφέρει τίποτα; Βρισκόμαστε στο έλεος του Θεού» λέει ο κ. Φρατζεσκάρος.