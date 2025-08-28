Στο έλεος της τύχης βρίσκεται η υγεία των πολιτών στα νησιά, όπου τρέμουν στην ιδέα να χρειαστούν ασθενοφόρο, καθώς το αν θα εμφανιστεί όταν το χρειάζονται, εξαρτάται από πολλά, όπως την περιοχή όπου συνέβη το περιστατικό, την ώρα που συνέβη, αλλά και το εάν υπάρχουν βάρδιες με οδηγούς.

Η περίπτωση της άτυχης 79χρονης που έχασε τη ζωή της στην Αίγινα, επειδή το τοπικό Κέντρο Υγείας δεν διέθετε οδηγό ασθενοφόρου, είναι ενδεικτική. Εν έτει 2025 το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) συχνά μετατρέπεται σε απλά… αναμονής βοήθειας, που κάποιες φορές έρχεται αργά και κάποιες ίσως και ποτέ. Οι καταγγελίες μετά το περιστατικό της Αίγινας έπεσαν «βροχή» στην εκπομπή Live News. Ο ένας με τον άλλο πολίτες εξιστορούν, πώς βρέθηκαν μόνοι την ώρα του πόνου, να αναζητούν βοήθεια, που ποτέ δεν ήρθε.

«Υπήρχε μόνο μία βάρδια. Μόνο πρωινή βάρδια, η απογευματινή και η βραδινή… ε, δεν εκτελούνταν οι βάρδιες, γιατί δεν υπήρχε προσωπικό» είπε χαρακτηριστικά ένας άνδρας που χρειάστηκε ασθενοφόρο, χωρίς να ενημερωθεί όμως για… τις βάρδιες των οδηγών. «Ε, μου λέει, “δεν έχουμε ασθενοφόρο για να στείλουμε, δεν υπάρχει βάρδια”, μου λέει. Λέω “ρε παιδιά, ο πατέρας μου δεν είναι καλά”, λέω “ποιος θα τον μεταφέρει;”. Μου λέει “δεν υπάρχει βάρδια. Βρες ό,τι μέσο έχεις και φέρτον στο νοσοκομείο”. Ε, ήταν χειμώνας, 8 Ιανουαρίου, είχε -1 βαθμό, και τον κουβαλούσα μόνος μου και τον έσερνα για να τον βάλω πάνω στο αγροτικό μου. 8 Γενάρη, να πεθάνει ο πατέρας μου από έλλειψη προσωπικού ΕΚΑΒ!», τονίζει με αγανάκτηση.

«Οδύσσεια» ζουν οι πολίτες στα νησιά

Στην Κάλυμνο η τραγωδία έχει γίνει καθημερινότητα για τους ξεχασμένους, όπως όλα δείχνουν, κατοίκους. Το νησί όμως έχει ιδρύσει ένα σωματείο εθελοντών διασωστών ΕΚΑΒ. Στην Αίγινα πάλι, ένας πατέρας θα περιγράψει απίστευτες σκηνές που βίωσε, όταν αρρώστησε το παιδί του:

«Πάμε στο Κέντρο Υγείας και ξεκινάει όλο το σόου, μπαίνουμε μέσα, είναι μια γενική γιατρός, μας κοιτάζει, κοιτάνε το παιδί, μου λένε “δεν έχουμε ακτινολόγο”, λέω “τι εννοείς δεν έχετε ακτινολόγο”, “ούτε ακτινολόγο” μου λέει “έχω, ούτε ορθοπεδικό”. Εγώ τώρα σε πανικό, γιατί το παιδί είχε βγάλει το χέρι, παίρνω το ταξί πάμε στο ιδιωτικό, βγάζουμε ακτινογραφία, λέω “ορθοπεδικός να το δει;”. Μου λέει, “δεν έχουμε, θα πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο κάποιον που είναι κάπου εδώ στο νησί να έρθει να δει το παιδί”».