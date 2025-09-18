Οι αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ στην Γάζα άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς και κατέστρεψαν ολόκληρες γειτονιές, ενώ απλησίαστες είναι οι τιμές εάν κάποιος θέλει να φύγει με όχημα από την εμπόλεμη ζώνη.

Στη Γάζα, καταγράφεται μαζική έξοδος αμάχων από την πόλη, καθώς πλήθη Παλαιστινίων εγκαταλείπουν την περιοχή είτε πεζοί, είτε με ποδήλατα είτε με οχήματα, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τη χερσαία του επιχείρηση. Οι αεροπορικές επιθέσεις της Τετάρτης προκάλεσαν δεκάδες νεκρούς σε όλο τον παλαιστινιακού θύλακα.

Μετά την διαβεβαίωση της Ουάσινγκτον προς το Ισραήλ για «ακλόνητη» στήριξη, οι IDF ανακοίνωσαν την Τρίτη την έναρξη «μεγάλης χερσαίας και αεροπορικής επιχείρησης» με στόχο την εξουδετέρωση της Χαμάς.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν εκτεταμένους βομβαρδισμούς, που ισοπέδωσαν μεγάλο μέρος της παραθαλάσσιας ζώνης, αφήνοντας πίσω δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες τραυματίες σε μία πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Από την έναρξη της σύγκρουσης, περίπου δύο εκατομμύρια κάτοικοι έχουν υποστεί αλλεπάλληλους εκτοπισμούς, και συχνά έχουν βρεθεί στην δύσκολη θέση να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ξανά και ξανά.

الأهالي ينزحون نهاراً وليلاً تحت القصف الشديد من مدينة غزة نحو المجهول في جنوب القطاع، الذي يعاني من تكدّس النازحين والافتقار الكامل لمقوّمات الحياة، إضافةً إلى تعرّضه المستمر للقصف . pic.twitter.com/8GG1x6wBz8 — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 17, 2025

Σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Γάζα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται να επανεξετάσει σήμερα ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός και ανθρωπιστική πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας — το σχέδιο υποστηρίζεται από την πλειοψηφία των κρατών μελών και επιδιώκεται η ψήφισή του παρότι οι ΗΠΑ έχουν ασκήσει επανειλημμένα βέτο.

Τα μέλη του Συμβουλίου ξεκίνησαν συνομιλίες για αυτό το σχέδιο τον Αύγουστο, έπειτα από την επίσημη κήρυξη κατάστασης λιμού από τον ΟΗΕ στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές στον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ σχεδόν δύο χρόνια.

Το πρώτο κείμενο ζητούσε κυρίως την «άμεση άρση όλων των εμποδίων για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας». Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, η Γαλλία, η Βρετανία και η Ρωσία έθεσαν υπό αμφισβήτηση εάν θα βοηθούσε μια απόφαση εστιασμένη αποκλειστικά σε ανθρωπιστικά ζητήματα, δεδομένου ότι το όργανο αυτό έχει σκοπό να διαφυλάττει την ειρήνη και την ασφάλεια — και ότι, σε κάθε περίπτωση, θα αντιμετωπιζόταν βέτο από τις ΗΠΑ.

Καθώς το σχέδιο πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία το απόγευμα (ώρα Νέας Υόρκης), η εκδοχή, την οποία έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο, καλεί να αρθούν οι περιορισμοί στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και για «άμεση, άνευ όρων και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», καθώς και την άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη απορρίψει επανειλημμένα παρόμοια σχέδια απόφασης — πιο πρόσφατα τον Ιούνιο — όταν οι ΗΠΑ άσκησαν για πολλοστή φορά το βέτο που διαθέτουν, για να προστατεύσουν τον πιο στενό σύμμαχό τους στην περιοχή, το Ισραήλ.

حصار غزة الذي دام سنوات، وإبادة غزة على مدى عامين، كل هذا بسببكم! بسبب ترككم لنا! تركتمونا طوال هذه السنوات تحت القصف والنيران، محاصرين في هذا السجن الخانق، نخنق من كل جانب، بلا رحمة! pic.twitter.com/IHvm4kqSp4 — حسام شبات (@HossamShabat) September 17, 2025

Απόγνωση για την ανθρωπιστική κρίση στην Γάζα

«Το να μην προσπαθούσαμε να κάνουμε τίποτα θα ήταν πολύ εύκολο για τους Αμερικανούς, που δεν θα χρειάζονταν να δικαιολογηθούν και να αντιμετωπίσουν τα υπόλοιπα 14 κράτη μέλη και την παγκόσμια κοινή γνώμη», σχολίασε Ευρωπαίος διπλωμάτης, παρά την ανησυχία για νέο αμερικανικό βέτο. «Δεν θα βοηθήσει τους Παλαιστίνιους στo πεδίο, όμως τουλάχιστον θα συνεχίσουμε να δείχνουμε ότι προσπαθούμε», πρόσθεσε η ίδια πηγή, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Το βέτο του Ιουνίου προκάλεσε ασυνήθιστα έντονη οργή στα υπόλοιπα 14 μέλη του Σ.Α., που πλέον εκφράζουν ανοιχτά την απόγνωση για την αδυναμία να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ ώστε να τελειώσει το μαρτύριο των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας. Το θέμα θα κυριαρχήσει στην ετήσια σύνοδο του ΟΗΕ, στην εβδομάδα υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης, που αρχίζει τη Δευτέρα.

“ليش صارت هيك الحياة !، لهدرجة صرنا رخاص ، ماضليش فينا حيل نمشي “ النزوح هو من أصعب أنواع الجحيم التي تعرض لها الأهالي في قطاع غزة، وهو أسوأ من الموت ذاته. إسرائيل تعرف ذلك جيدًا، فاستغلته . pic.twitter.com/cx8xVUavZN — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 17, 2025

Λιμός, αποκλεισμός και κατηγορίες

Μετά από δυόμισι μήνες απόλυτου αποκλεισμού, τον Μάιο το Ισραήλ επέτρεψε την είσοδο περιορισμένου αριθμού φορτηγών του ΟΗΕ στη Λωρίδα της Γάζας, όμως οι υπηρεσίες του ΟΗΕ επισημαίνουν ότι οι ποσότητες είναι εντελώς ανεπαρκείς. Την 22α Αυγούστου, ο ΟΗΕ διακήρυξε επίσημα κατάσταση λιμού στον παλαιστινιακό θύλακα, επιρρίπτοντας ευθύνη στο Ισραήλ. Η ισραηλινή κυβέρνηση απέρριψε την έκθεση του ολοκληρωμένου πλαισίου κατάταξης επισιτιστικής ασφάλειας (IPC) πάνω στην οποία βασίστηκε το συμπέρασμα.

Την Τρίτη, για πρώτη φορά, ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας που λειτουργεί με εντολή του ΟΗΕ, αλλά δεν εκφράζεται εξ ονόματός του, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας, ότι έχει πρόθεση να «καταστρέψει» τους Παλαιστίνιους. Η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε επίσης το «σκανδαλώδες» αυτό συμπέρασμα.

Οι ιστορίες των εκτοπισμένων από την Γάζα – «Λες κι είμαστε στην κόλαση»

«Είναι λες και ζούμε την ημέρα της κρίσης, ή λες κι είμαστε στην κόλαση — αν και η κόλαση μάλλον θα ήταν πιο ευσπλαχνική», ξέσπασε η Φατίμα Λουμπάντ, 36 χρονών, που έφυγε με τα πόδια μαζί με τέσσερα παιδιά της. Διένυσαν δέκα χιλιόμετρα, από την πόλη της Γάζας (βόρεια) ως τη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά). «Αναγκαστήκαμε να κοιμηθούμε με τα παιδιά μας στους δρόμους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μέρα και νύχτα, με τα πόδια, με επιβατικά αυτοκίνητα, με κάρα που σέρνουν γαϊδούρια, με φορτηγά, Παλαιστίνιοι με κάποια υπάρχοντά τους έφευγαν χθες από την πόλη της Γάζας, όπως διέταξε ο ισραηλινός στρατός, κατά οπτικό υλικό του AFP. Όμως η Ουμ Άχμεντ Γιούνις, 44 χρονών, είπε πως δεν έχει χρήματα να πληρώσει κάποιον για να μεταφέρει την οικογένειά της. Επιπλέον είπε, «σκηνές δεν υπάρχουν, ή οι τιμές τους είναι απλησίαστες». «Κοστίζει λιγότερο να πεθάνεις», είπε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ανοίγει ως αύριο Παρασκευή στις 11:00 (ώρα Ελλάδας) νέα «διέλευση» ώστε κάτοικοι να φύγουν από τη μεγαλύτερη πόλη του θυλάκου. Διέρχεται από την οδό Σαλαχουντίν, που διασχίζει την πόλη της Γάζας και προάστιά της από βορρά προς νότο.

«Δεν θέλουμε να πεθάνουμε»

Ο ΟΗΕ υπολόγιζε στα τέλη Αυγούστου ότι περίπου ένα εκατομμύριο κάτοικοι της πόλης της Γάζας και των προαστίων της είχαν μείνει· ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι «πάνω από 350.000» έχουν ήδη φύγει. Χθες, η πολιτική προστασία ανακοίνωσε τουλάχιστον 64 νεκρούς σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους 41 στην πόλη της Γάζας.

Στον καταυλισμό προσφύγων Σάτι, στην πόλη της Γάζας, κτίριο κατέρρευσε από βομβαρδισμό, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, μεταξύ αυτών γυναίκα και το παιδί της, σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Αρκετά! Θέλουμε να ζήσουμε, δεν θέλουμε να πεθάνουμε (…) Πείτε στον Νετανιάχου πως δεν θέλουμε να πεθάνουμε», είπε ο Μοχάμεντ αλ Ντανφ στον καταυλισμό, ενώ κάτοικοι και εργαζόμενοι υπηρεσιών άμεσης βοήθειας έψαχναν επιζώντες στα συντρίμμια.

Under relentless bombardment, families in Gaza are forced to flee their homes, carrying only a few belongings but a heavy burden of fear and hunger. They endure long, exhausting journeys of displacement, often unsure of where the road will finally take them. pic.twitter.com/jyXyH21y18 — حسام شبات (@HossamShabat) September 17, 2025

Ο ΟΗΕ κατηγορεί ανοιχτά το Ισραήλ για «γενοκτονία στην Γάζα»

Μέσα στο κλίμα διεθνούς ανησυχίας για την κλιμάκωση της κρίσης στη Γάζα, η πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ αποτελεί το πιο ισχυρό «κατηγορώ» κατά του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου. Το τελικό πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τεκμηριώνει κατηγορίες γενοκτονίας σε βάρος του παλαιστινιακού πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας.

Η πολυσέλιδη έκθεση συγκεντρώνει μαρτυρίες επιζώντων και συγγενών θυμάτων, στοιχεία από ανθρωπιστικές οργανώσεις, καθώς και δεδομένα υπηρεσιών του ΟΗΕ, αποτυπώνοντας την καταστροφή που συντελείται τα τελευταία δύο χρόνια στη στενή λωρίδα γης όπου κατοικούσαν περίπου 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι. Οι αναφορές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των γεγονότων που ακολούθησαν την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ολόκληρη η έκθεση της επιτροπής του ΟΗΕ για τη Γάζα

IDF: Κατέχουμε το 75% της Λωρίδας της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός — ο οποίος αναφέρει ότι ελέγχει περίπου το 75% της Λωρίδας της Γάζας — διατάχθηκε να απομακρύνει τη Χαμάς από την πόλη, που θεωρείται ένα από τα τελευταία ισχυρά οχυρά της οργάνωσης στον παλαιστινιακό θύλακο. Από προχθές Τρίτη, ανακοίνωσε ότι έχει πλήξει «πάνω από 150 τρομοκρατικούς στόχους» με αεροπορικές επιδρομές «υποστήριξης» προς τα στρατεύματα στο έδαφος.

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και τις δυσκολίες πρόσβασης επιτόπου, το AFP επισημαίνει πως δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους απολογισμούς και τις ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς, είτε της πολιτικής προστασίας είτε του ισραηλινού στρατού. «Το παιδί μου πεθαίνει» Η ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας καταδικάζεται διεθνώς, καθώς και από τμήμα της κοινής γνώμης εντός του Ισραήλ, όπου πολλοί εκφράζουν ανησυχία για την τύχη των ομήρων που βρίσκονται εκεί για 713 ημέρες.

Στην Ιερουσαλήμ, συγγενείς ομήρων διαδήλωσαν έξω από κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Το παιδί μου πεθαίνει εκεί κάτω. Αλλά αντί να τον φέρεις πίσω (…) κάνεις τα πάντα για να μην επιστρέψει», φώναζε αγανακτισμένα – απευθυνόμενος στον κ. Νετανιάχου – ο Οφίρ Μπρασλάφσκι, πατέρας του Ρομ, ομήρου στη Γάζα.

Σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 65.062 Παλαιστίνιοι, κυρίως άμαχοι, στον θύλακο που ελέγχεται από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση από το 2007. Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, κάτι που το Ισραήλ αρνείται. Πρόσφατα, ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας υπό εντολή του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαπράττουν γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Η κυβέρνηση του Ισραήλ απορρίπτει και αυτό.

Τις τελευταίες μέρες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν παράλληλα χτυπήματα κατά της Χεζμπολά στον Λίβανο — τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στην Μπααλμπέκ, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας — εναντίον των Χούθι στην Υεμένη και εναντίον στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ.

Χθες, ο Γάζι Χαμάντ παραχώρησε συνέντευξη στο αλ‑Τζαζίρα του Κατάρ· ήταν το πρώτο κορυφαίο στέλεχος της Χαμάς που εμφανίστηκε μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη Ντόχα, στις 9 Σεπτεμβρίου: «Δόξα τω θεώ, επιβιώσαμε από αυτή την ύπουλη επίθεση».