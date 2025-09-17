Η μεγάλη ώρα για τη Γάζα σήμανε σε όλο τον κόσμο, με εκατομμύρια ανθρώπους στις μεγάλες πρωτεύσουσες να διαδηλώνουν κατά του αφανισμού του παλαιστινιακού λαού.

Οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν ανελέητα ό,τι στέκεται ακόμη όρθιο, άνθρωποι σκοτώνονται κατά δεκάδες, και όσοι επιζητούν φορτώνουν ό,τι τους έχει απομείνει και εγκαταλείπουν την περιοχή, άγνωστο για πού.

Πλέον η υπόθεση της Γάζας γίνεται μέσω των μαζικών διαδηλώσεων εθνική υπόθεση πολλών κρατών, οι κυβερνήσεις των οποίων σταθμίζουν τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβουν για να μπει φρένο στην φονική προέλαση του ισραηλινού στρατού.

Αναγνώριση από τον Στάρμερ

Ηδη, όπως αποκάλυψαν οι Times, o πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, είναι έτοιμος να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη μετά την επίσκεψη Τραμπ

Ο Κιρ Στάρμερ δεν επιθυμεί να προβεί στην επίσημη αναγνώριση της Παλαιστίνης όσο ο Τραμπ επισκέπτεται τη Μεγάλη Βρετανία.

Και αυτό γιταί σύμφωνα εμ την βρετανική εφημερίδα, θέλει να αποφύγει την δημόσια αντιπαράθεση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Πέμπτης, κάτι που ο Τραμπ συνηθίζει να κάνει με όσους λαμβάνουν αποφάσεις που δεν του αρέσουν.

Όπως συνέβη με τους Ζελένσκι και Ραμαφόσα, προέδρους της Ουκρανίας και της Νότιας Αφρικής στον Λευκό Οίκο.

Σφυροκόπημα

Ηδη, είναι το σφυροκόπημα στην πόλη της Γάζας, είναι ανελέητο με άρματα μάχης και στρατιώτες.

Ο στρατός του Ισραήλ άνοιξε νέο προσωρινό πέρασμα για τη φυγή των αμάχων που εγκαταλείπουν την πόλη κατά χιλιάδες.

Από το βράδυ της Τρίτης (16/9), τουλάχιστον 100 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πυρά, ενώ οι εικόνες που φτάνουν από το νοσοκομείο της πόλης, με δεκάδες τραυματίες, είναι δραματικές.

400.000 άνθρωποι

Ο ισραηλινός στρατός ισοπεδώνει όσες πολυκατοικίες παραμένουν όρθιες στην πόλη της Γάζας.

Διασώστες σκάβουν με τα χέρια αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα χαλάσματα.

Πάνω από 400.000 Παλαιστίνιοι έχουν απομακρυνθεί από την πόλη της Γάζας

Πάνω από 400.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκκενώσει την πόλη της Γάζας, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να επεκτείνει την επίγεια επιχείρησή του, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Εμειναν πίσω

Αυτό σημαίνει ότι περίπου 600.000 άνθρωποι παραμένουν στην πόλη, αναφέρει το ABC News.

Οι IDF ανέφεραν ότι 25 πύργοι καταστράφηκαν στην πόλη της Γάζας την Τρίτη, μετά την έναρξη της επέκτασης της χερσαίας επίθεσης, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, στο X.

Σύμφωνα με τον Κατζ, επρόκειτο για «πύργους τρομοκρατίας» που καταστράφηκαν «προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε απειλή από ελεύθερους σκοπευτές των δυνάμεων που διεξάγουν τις επιχειρήσεις».

Μαζικά εγκαταλείπουν τη Γάζα οι Παλαιστίνιοι – «Δεν υπάρχει πουθενά ασφαλές μέρος»

Χιλιάδες απελπισμένοι Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, αναζητώντας καταφύγιο στις νότιες περιοχές της Γάζας.

«Ορκίζομαι στον Θεό, πεθαίνουμε κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό. Υποφέρουμε. Πεθαίνουμε από τη δίψα, την πείνα, τον φόβο, από όλα».

Οι ισραηλινές δυνάμεις ρίχνουν φυλλάδια από αέρος, καλώντας τους αμάχους να εγκαταλείψουν άμεσα την πόλη της Γάζας κι από έναν δεύτερο οδικό άξονα, για τις επόμενες 48 ώρες. Εκτιμάται πως τουλάχιστον 400.000 Παλαιστίνιοι έχουν ήδη φύγει.

Οικογένειες λένε ότι δεν υπάρχει πουθενά ασφαλές μέρος.

«Βομβαρδίζουν συνεχώς και τον νότο. Βομβαρδίζουν την Χαν Γιουνίς. Βομβαρδίζουν το νοσοκομείο Νάσερ».

Στο Ισραήλ, οι διαδηλωτές ολοένα και πληθαίνουν έξω από την πρωθυπουργική κατοικία, στην Ιερουσαλήμ. Διαμηνύουν στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι δεν πρόκειται να φύγουν μέχρι να απελευθερωθούν οι συγγενείς τους, που παραμένουν επί δύο χρόνια όμηροι της Χαμάς στη Γάζα.

Η ΕΕ εξετάζει κυρώσεις

Την ίδια στιγμή, η Κομισιόν εξετάζει πακέτο κυρώσεων και δασμών κατά του Ισραήλ για την κατάσταση στη Γάζα. Ήδη, Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Ουγγαρία και Τσεχία αντιδρούν.

Σημειώνεται πως για να υιοθετηθεί ένα ενδεχόμενο πακέτο μέτρων, θα πρέπει να συμφωνήσουν 15 από τα 27 μέλη της ΕΕ, τα οποία θα πρέπει να εκπροσωπούν το 65% του πληθυσμού της Ένωσης.

Διαδηλώσεις κατά του Τραμπ στο Λονδίνο εκφράζουν αλληλεγγύη προς τη Γάζα

Μηνύματα υπέρ της Παλαιστίνης εκφράστηκαν σε διαδήλωση στο κέντρο του Λονδίνου, κατά της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Χιλιάδες διαδηλωτές κατά του Τραμπ διαδήλωσαν στην βρετανική πρωτεύουσα, πολλοί από τους οποίους κυμάτιζαν παλαιστινιακές σημαίες και κρατούσαν πλακάτ με το αίτημα να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα.

«Σταματήστε την τρομοκρατία των ΗΠΑ και του Ισραήλ», έγραφε ένα μεγάλο πανό στην πρώτη γραμμή της διαδήλωσης, αναφέρει το Al Jazeera.