Ανελέητο είναι το σφυροκόπημα στην πόλη της Γάζας, με άρματα μάχης και στρατιώτες. Ο στρατός του Ισραήλ άνοιξε νέο προσωρινό πέρασμα για τη φυγή των αμάχων που εγκαταλείπουν την πόλη κατά χιλιάδες.

Από το βράδυ της Τρίτης (16/9), τουλάχιστον 100 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πυρά, ενώ οι εικόνες που φτάνουν από το νοσοκομείο της πόλης, με δεκάδες τραυματίες, είναι δραματικές.

Ο ισραηλινός στρατός ισοπεδώνει όσες πολυκατοικίες παραμένουν όρθιες στην πόλη της Γάζας. Διασώστες σκάβουν με τα χέρια αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα χαλάσματα.

«Με έβγαλαν κάτω από τα χαλάσματα και προσπαθούσαν δύο ώρες για να με σώσουν, μαζί με τον τραυματισμένο άντρα μου. Η κόρη μου πέθανε από ασφυξία».

Εν μέσω βομβαρδισμών, οι διασώστες ανασύρουν ένα αιμόφυρτο αγόρι. Ωστόσο, δεν τα καταφέρνουν όλοι. Γονείς καταρρέουν κρατώντας τις σορούς των παιδιών τους. Κάποιοι αδυνατούν να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε.

«Δεν υπάρχει ζωή μετά από αυτό που έγινε σήμερα. Ανάθεμά σε Νετανιάχου, για ό,τι μας έκανες».

Στο νοσοκομείο αλ Σίφα, η κατάσταση είναι τραγική. Ο χώρος έχει γεμίζει με αιμόφυρτους τραυματίες. Οι γιατροί προσπαθούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες σε δεκάδες τραυματισμένους ανθρώπους, ανάμεσά τους πολλά παιδιά.

«Δεν υπάρχουν αρκετά κρεβάτια για τους ασθενείς και είμαστε αναγκασμένοι να τους φροντίζουμε στο πάτωμα. Τα χειρουργεία είναι ελάχιστα».

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας δίνει στη δημοσιότητα βίντεο με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε συνοικίες της πόλης, με άρματα μάχης αλλά και μπουλντόζες ανάμεσα στα ισοπεδωμένα κτίρια. Οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοινώνουν ότι το τελευταίο 48ωρο έχουν βομβαρδίσει 150 στόχους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Νετανιάχου, προειδοποιεί τη Χαμάς: «Εάν η Χαμάς πειράξει ακόμη και μία τρίχα από το κεφάλι έστω και ενός ομήρου, θα τους κυνηγήσουμε με όλη μας τη δύναμη, μέχρι το τέλος της ζωής τους. Αυτό θα συμβεί πολύ νωρίτερα από ό,τι νομίζουν».

Μαζικά εγκαταλείπουν τη Γάζα οι Παλαιστίνιοι – «Δεν υπάρχει πουθενά ασφαλές μέρος»

Χιλιάδες απελπισμένοι Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, αναζητώντας καταφύγιο στις νότιες περιοχές της Γάζας.

«Ορκίζομαι στον Θεό, πεθαίνουμε κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό. Υποφέρουμε. Πεθαίνουμε από τη δίψα, την πείνα, τον φόβο, από όλα».

Οι ισραηλινές δυνάμεις ρίχνουν φυλλάδια από αέρος, καλώντας τους αμάχους να εγκαταλείψουν άμεσα την πόλη της Γάζας κι από έναν δεύτερο οδικό άξονα, για τις επόμενες 48 ώρες. Εκτιμάται πως τουλάχιστον 400.000 Παλαιστίνιοι έχουν ήδη φύγει.

Οικογένειες λένε ότι δεν υπάρχει πουθενά ασφαλές μέρος.

«Βομβαρδίζουν συνεχώς και τον νότο. Βομβαρδίζουν την Χαν Γιουνίς. Βομβαρδίζουν το νοσοκομείο Νάσερ».

Στο Ισραήλ, οι διαδηλωτές ολοένα και πληθαίνουν έξω από την πρωθυπουργική κατοικία, στην Ιερουσαλήμ. Διαμηνύουν στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι δεν πρόκειται να φύγουν μέχρι να απελευθερωθούν οι συγγενείς τους, που παραμένουν επί δύο χρόνια όμηροι της Χαμάς στη Γάζα.

Η ΕΕ εξετάζει κυρώσεις

Την ίδια στιγμή, η Κομισιόν εξετάζει πακέτο κυρώσεων και δασμών κατά του Ισραήλ για την κατάσταση στη Γάζα. Ήδη, Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Ουγγαρία και Τσεχία αντιδρούν.

Σημειώνεται πως για να υιοθετηθεί ένα ενδεχόμενο πακέτο μέτρων, θα πρέπει να συμφωνήσουν 15 από τα 27 μέλη της ΕΕ, τα οποία θα πρέπει να εκπροσωπούν το 65% του πληθυσμού της Ένωσης.