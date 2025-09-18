Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει εκ νέου σήμερα προκειμένου να αποφανθεί για νέο σχέδιο απόφασης που ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα. Παρά την υποστήριξη της πλειοψηφίας των μελών, η Ουάσιγκτον αναμένεται να προχωρήσει σε ακόμα ένα βέτο, προκειμένου να προστατεύσει το Ισραήλ, τον βασικό της σύμμαχο στη Μέση Ανατολή.

Η νέα πρόταση, που αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία σήμερα το απόγευμα (ώρα Νέας Υόρκης), έρχεται ως απάντηση στην κλιμακούμενη ανθρωπιστική κρίση στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος τελεί υπό ισραηλινό αποκλεισμό και σφυροκοπείται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Το σχέδιο απόφασης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, καλεί όχι μόνο για την άρση των περιορισμών στην παροχή βοήθειας, αλλά και για άμεση, άνευ όρων και διαρκή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, καθώς και την απελευθέρωση όλων των ομήρων χωρίς όρους.

Ωστόσο, η προοπτική ενός ακόμη αμερικανικού βέτο φαίνεται σχεδόν βέβαιη. Τον Ιούνιο, οι ΗΠΑ μπλόκαραν παρόμοιο ψήφισμα, προκαλώντας έντονη αντίδραση από τα υπόλοιπα 14 μέλη του Συμβουλίου, τα οποία πλέον εκφράζουν ανοιχτά την απογοήτευσή τους για την αδυναμία παρέμβασης.

«Δεν μπορούμε να μένουμε άπραγοι»

Παρά την αναμενόμενη άρνηση των ΗΠΑ, διπλωμάτες επιμένουν ότι η προσπάθεια δεν είναι μάταιη. «Αν δεν κάναμε τίποτα, οι Αμερικανοί δεν θα είχαν κανέναν λόγο να απολογηθούν. Τουλάχιστον τώρα, θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί απορρίπτουν την πλειοψηφία», δήλωσε ευρωπαίος διπλωμάτης υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Όπως σημειώνει η ίδια πηγή, αν και το ψήφισμα ενδέχεται να μην έχει άμεσο αντίκτυπο στο έδαφος, «είναι σημαντικό να δείξουμε ότι συνεχίζουμε να προσπαθούμε».

Λιμός, αποκλεισμός και κατηγορίες για γενοκτονία

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η τρομακτική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Παρά τον περιορισμένο αριθμό φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας που επετράπη να εισέλθουν στα μέσα Μαΐου, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ επισημαίνουν ότι οι ποσότητες παραμένουν ανεπαρκείς.

Τον Αύγουστο, ο ΟΗΕ αναγνώρισε επίσημα την ύπαρξη λιμού, ρίχνοντας την ευθύνη στην πολιτική αποκλεισμού του Ισραήλ. Η ισραηλινή κυβέρνηση απέρριψε τα ευρήματα, όπως και την έκθεση της ανεξάρτητης επιτροπής του ΟΗΕ που την κατηγόρησε για γενοκτονία – κάνοντας λόγο για πρόθεση εξάλειψης του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα.

Η έκθεση αυτή χαρακτηρίστηκε «σκανδαλώδης» από το Ισραήλ, που απορρίπτει κάθε τέτοια κατηγορία.

Η σύγκρουση στο προσκήνιο της Γενικής Συνέλευσης

Το θέμα της Γάζας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων στη διεθνή κοινότητα