Για πρώτη φορά, η Κίνα κατάφερε να «σκαρφαλώσει» στην πρώτη δεκάδα της ετήσιας κατάταξης των Ηνωμένων Εθνών για τις πιο καινοτόμες χώρες του κόσμου, αντικαθιστώντας τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, τη Γερμανία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το CNN, η Ελβετία παρέμεινε στην κορυφή, μια θέση που κατέχει από το 2011, ακολουθούμενη από τη Σουηδία και τις ΗΠΑ, ενώ η Κίνα βρέθηκε στη 10η θέση στην έρευνα του Παγκόσμιου Δείκτη Καινοτομίας (GII) που αφορά 139 οικονομίες, σε μια κατάταξη που βασίζεται σε 78 δείκτες.

Η Κίνα είναι κοντά στο να καταγράψει τις μεγαλύτερες δαπάνες σε R&D, καθώς κλείνει γρήγορα το χάσμα στη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, έδειξε ο GII.

Περίπου το 1/4 των διεθνών αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες) το 2024 ήρθαν από την Κίνα, ενώ οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Γερμανία – που μαζί αποτελούν το 40% των συνολικών αιτήσεων – κατέγραψαν όλες ελαφρά μείωση.

Ο δείκτης αυτός θεωρείται σημαντική ένδειξη της οικονομικής δύναμης και της βιομηχανικής τεχνογνωσίας μιας χώρας.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι προοπτικές της παγκόσμιας καινοτομίας είναι θολές λόγω της μείωσης των επενδύσεων. Η αύξηση της R&D αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,3% φέτος από 2,9% πέρυσι – που τότε αποτέλεσε το χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

Κοιτάζοντας μακροπρόθεσμα, η Γερμανία δεν θα πρέπει να ανησυχεί από την πτώση της στην 11η θέση, δήλωσε στο CNN ο Sacha Wunsch-Vincent του GII, προσθέτοντας ότι η νέα κατάταξη δεν αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο των δασμών που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ.

“Η πρόκληση για τη Γερμανία είναι πώς…, παράλληλα με το ισχυρό, επί δεκαετίες, καθεστώς της ως πραγματικά ισχυρού μοχλού βιομηχανικής καινοτομίας, να γίνει μια υπερδύναμη της ψηφιακής καινοτομίας”, δήλωσε ο Daren Tang, γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας του ΟΗΕ, ο οποίος δημοσιεύει τον δείκτη καινοτομίας.

Οι άλλες χώρες στην πρώτη δεκάδα του καταλόγου – πίσω από τις ΗΠΑ και μπροστά από την Κίνα – ήταν, κατά σειρά κατάταξης: Νότια Κορέα, Σιγκαπούρη, Βρετανία, Φινλανδία, Ολλανδία και Δανία.