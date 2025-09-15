Σε μία σημαντική εξέλιξη στις διμερείς σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ανακοινώθηκε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά στην επίλυση της κρίσης που είχε ανακύψει γύρω από το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης TikTok. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε σε δημοσιογράφους από τη Μαδρίτη ότι κατά τη διάρκεια των διμερών συνομιλιών έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, σηματοδοτώντας την προοπτική άμεσης συμφωνίας ή ακόμη και οριστικής διευθέτησης του ζητήματος.

Οι διαπραγματεύσεις, που βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα σε υψηλόβαθμους εκπροσώπους και από τις δύο χώρες, όπως ο αντιπρόσωπος εμπορίου των ΗΠΑ Τζάμισον Γκρίερ, αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο να επιλυθούν τα επίμαχα θέματα που έχουν δημιουργήσει εντάσεις τις τελευταίες περιόδους. Η ατζέντα περιλαμβάνει κρίσιμα σημεία σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων, τη ρύθμιση της πρόσβασης στις αγορές και την προστασία της τεχνολογικής κυριαρχίας, που είχαν οδηγήσει τις ΗΠΑ να θέτουν περιορισμούς στη χρήση της πλατφόρμας TikTok εντός των συνόρων τους.

Η σημασία της επίλυσης του ζητήματος έγκειται στο ευρύ πλαίσιο της φλεγκτής σχέσης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Η συμφωνία για το TikTok θεωρείται ένα πρώτο βήμα προς αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας, ενόψει και της επικείμενης συνάντησης των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, όπου θα συζητηθούν ευρύτερα εμπορικά και γεωπολιτικά θέματα.

Ωστόσο, αν και το TikTok φαίνεται ότι θα αποτελέσει αντικείμενο συμβιβασμού, στα τραπέζια των συνομιλιών παραμένουν ακόμα αρκετά ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση τεχνολογικών θεμάτων, τηρήσεις κανόνων και το εμπόριο. Η κοινή προσπάθεια ώστε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες υποδεικνύει τη θέληση και των δύο πλευρών να αποτρέψουν μια περαιτέρω κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, η οποία θα μπορούσε να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η τρέχουσα διάσταση των διαπραγματεύσεων στη Μαδρίτη εκφράζει μια θετική δυναμική στην αναζήτηση λύσεων ανάμεσα σε δύο παγκόσμιες δυνάμεις που για μήνες βρίσκονταν σε ένταση σε σειρά τεχνολογικών και οικονομικών θεμάτων. Η υπόθεση του TikTok μπορεί να αποτελέσει το σημείο καμπής σε μια πορεία πιο εποικοδομητικού διαλόγου, με πολλούς να παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις τελικές εξελίξεις το προσεχές διάστημα.

Το πρόβλημα με το TikTok ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα έχει τις ρίζες του κυρίως σε ζητήματα ασφάλειας δεδομένων και εθνικής ασφάλειας που η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί κρίσιμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν ότι η πλατφόρμα, που ανήκει σε κινεζική εταιρεία, ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και να χρησιμοποιείται για κατασκοπεία ή επιρροή.

Αυτές οι ανησυχίες ξεκίνησαν να κορυφώνονται τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από το 2019 και μετά, με την ένταση των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της τεχνολογίας και του εμπορίου. Σταδιακά, οι ΗΠΑ υιοθέτησαν μέτρα που περιορίζουν τη χρήση του TikTok, όπως απαγορεύσεις σε κυβερνητικές συσκευές και πρόθεση εκτεταμένων περιορισμών ή ακόμα και απαγόρευσης της εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο.

