O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, φαίνεται να παραδέχεται διπλωματική ήττα των ΗΠΑ στην προσέγγιση Ρωσίας και Ινδίας

«Φαίνεται ότι έχουμε χάσει την Ινδία και τη Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή, Κίνα. Είθε να έχουν ένα μακρύ και ευημερούν μέλλον μαζί!» ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναρτώντας φωτογραφία του Σι Τζινπίνγκ με τον Ναρέντρα Μόντι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της Κίνας.

Όλο και πιο απαισιόδοξος εμφανίζεται ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με την προοπτική τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία ή ακόμη και μιας ενδεχόμενης συνάντησης των ηγετών των δύο εμπλεκόμενων χωρών. Αυτό αναφέρει το NBC, επικαλούμενο δύο ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το δημοσίευμα εστιάζει και στις διπλωματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο την Ινδία. Όπως επισημαίνεται οι αμερικανικές κυρώσεις ενδέχεται να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες. Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Ινδία αποτελεί “προειδοποιητικό παράδειγμα”. Όταν οι ΗΠΑ αύξησαν τους δασμούς στην Ινδία ως απάντηση στην αγορά ρωσικού πετρελαίου, οι διμερείς σχέσεις επιδεινώθηκαν αισθητά.

Την εβδομάδα που πέρασε, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του (Οργανισμου Συνεργασίας στην Σαγκάη) που πραγματοποιήθηκε στη Κίνα, έπειτα από πρόσκληση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Οι εικόνες από τη συνάντηση, όπου ο Μόντι εμφανίζεται να ανταλλάσσει θερμές χειραψίες με τον Σι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προκάλεσαν ανησυχία στην Ουάσιγκτον. Αμερικανός αξιωματούχος σχολίασε ότι τα πλάνα «δεν ήταν καθόλου θετικά».

Η Ινδία έχει μακροχρόνια στρατηγική σημασία για τις ΗΠΑ, που την αντιμετωπίζουν ως κρίσιμο εταίρο στην προσπάθεια ανάσχεσης της ρωσο-κινεζικής επιρροής στην ευρύτερη περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

Ο Μπρετ Μπρούεν, πρώην διευθυντής διεθνών υποθέσεων στον Λευκό Οίκο επί προεδρίας Ομπάμα, σχολίασε:«Περάσαμε μια δεκαετία οικοδομώντας μια στρατηγική εταιρική σχέση με την Ινδία, στο πλαίσιο της πολιτικής για τον Ινδο-Ειρηνικό, προκειμένου να περιοριστεί η επιρροή της Κίνας. Ο Τραμπ διέλυσε αυτή την προσπάθεια σαν να τη χτυπούσε με μπαζούκα».