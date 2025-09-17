Το στοίχημα των ηλεκτρικών στην Ευρώπη περνά φάση «ρεαλισμού» και η Ford προσαρμόζει τα πλάνα της: έως 1.000 θέσεις εργασίας κόβονται στο Κέντρο Ηλεκτρικών Οχημάτων της Κολωνίας.

Η εταιρεία επικαλείται χαμηλότερη του αναμενόμενου ζήτηση για BEVs, αλλά και ανάγκη ευθυγράμμισης παραγωγής–προβλέψεων σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού και πίεσης κόστους. Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο αναταράξεων για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: αυξημένοι δασμοί σε κινεζικά EVs, σκληρότερος ανταγωνισμός τιμών και καθυστερήσεις σε κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού επηρεάζουν αποφάσεις παραγωγής.

Για τη Γερμανία, το πλήγμα είναι διπλό — οικονομικό και συμβολικό — καθώς η χώρα φιλοδοξεί να ηγηθεί στην πράσινη βιομηχανική μετάβαση. Για τη Ford, η κίνηση δίνει ανάσα στο P&L, αλλά ανοίγει ερωτήματα για τον ρυθμό λανσαρισμάτων και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων.

Σε κάθε περίπτωση, ο κλάδος φαίνεται να μπαίνει σε φάση «εξυγίανσης» της ηλεκτρικής στρατηγικής: πιο στοχευμένα μοντέλα, καλύτερη τιμολόγηση, βελτιωμένα κόστη μπαταριών και λιγότερα «στοκ» στις αυλές. Το 2026–2027 θα είναι καθοριστικά για να φανεί αν η ζήτηση θα συμβαδίσει με τους εταιρικούς στόχους — ή αν θα χρειαστούν και άλλα «διορθωτικά».