Λαμπερή ήταν η βραδιά απονομής των Βραβείων Emmy, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, επιβραβεύοντας φέτος παραγωγές που ξεχώρισαν για το σενάριο και τις ερμηνείες τους.

Η σειρά του HBO The Pitt απέσπασε το περίφημο βραβείο για το καλύτερο δραματικό σενάριο, ενώ η σειρά The Studio αναδείχθηκε καλύτερη κωμική σειρά, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία της στο χώρο της ψυχαγωγίας.

Η γιορτή της τηλεόρασης σημάδεψε μια ιδιαίτερη στιγμή για τον Νόα Γουάιλ, τον πρωταγωνιστή του «The Pitt», που τιμήθηκε για πρώτη φορά με το Έμμυ καλύτερου ηθοποιού σε δραματική σειρά, υπογραμμίζοντας την καθολική αναγνώριση της ερμηνείας του.

Στον χώρο της κωμωδίας, ο Σεθ Ρότζεν, που υπογράφει και τη δημιουργία του «The Studio», κέρδισε το πρώτο του Έμμυ ως καλύτερος κωμικός ηθοποιός. Άξιοι διακρίθηκαν και οι συντελεστές του «The Studio», με τον Ίβαν Γκόλντμπεργκ να βραβεύεται για τη σκηνοθεσία και το σενάριο της επιτυχημένης σειράς του Apple TV+.

Νέες διακρίσεις για παραγωγές και ηθοποιούς

Έπειτα από μια δεκαετία τηλεοπτικής παρουσίας, το «The Late Show with Stephen Colbert» πήρε το πολυπόθητο Έμμυ για καλύτερο talk show. Στην κατηγορία των δραματικών μίνι σειρών, το «Adolescence» του Netflix, που πραγματεύεται τη ζωή ενός εφήβου κατηγορούμενου για φόνο, κατάφερε να ξεχωρίσει αποσπώντας οκτώ βραβεία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η αναγνώριση του 15χρονου Βρετανού Όουεν Κούπερ, πρωταγωνιστή της σειράς «Adolescence», ο οποίος έγινε ο νεότερος νικητής στη Β’ Ανδρικού Ρόλου σε μίνι σειρά, αφήνοντας το στίγμα του στην ιστορία των βραβείων.

Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς, HBO και Netflix, κατάφεραν το εντυπωσιακό επίτευγμα να συγκεντρώσουν από 30 Emmy ο καθένας, ενώ το Apple TV+ σημείωσε επίσης επιτυχία, λαμβάνοντας 22 βραβεία φέτος.

Τα φετινά βραβεία προέκυψαν από την αξιολόγηση σχεδόν 26.000 επαγγελματιών του χώρου, ηθοποιών, σκηνοθετών και παραγωγών, πολιτική που εγγυάται τη διαφάνεια και το κύρος των διακρίσεων.

Οι μεγάλοι νικητές των Emmy 2024

Ακολουθούν οι επικρατέστεροι των βραβείων στις βασικές κατηγορίες: