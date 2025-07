Ο Jay-Z και η γυναίκα του Μπιγιονσέ θα βρεθούν αντιμέτωποι στα Emmy. Οι τραγουδιστές του «Crazy in Love» είναι υποψήφιοι στα βραβεία Emmy 2025 στην κατηγορία Outstanding Variety Special (Live).

Η Μπιγιονσέ κέρδισε μια υποψηφιότητα για την περφόρμανς της στο ημίχρονο κατά τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου game day του Netflix μεταξύ των Baltimore Ravens και των Houston Texans, το οποίο καταγράφεται εύστοχα ως Beyoncé Bowl. Ο μεγιστάνας της μουσικής – ο οποίος παίρνει την τελική απόφαση για τον καλλιτέχνη του ημιχρόνου του Super Bowl μαζί με την Roc Nation μέσω μιας συνεργασίας με το NFL – έλαβε μια υποψηφιότητα για το Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show με πρωταγωνιστή τον Kendrick Lamar.

Το Beyoncé Bowl, το οποίο προβλήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου 2024, σηματοδότησε την πρώτη φορά που η τραγουδίστρια ερμήνευσε ζωντανά τραγούδια από το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ της Cowboy Carter. Η Μπιγιονσέ ολοκλήρωσε το επικό set με το «Texas Hold ‘Em» και την συνόδευσε η κόρη της Blue Ivy. Μάλιστα, η καλλιτέχνιδα αναπροσάρμοσε τους στίχους της, αποτίοντας φόρο τιμής στην 13χρονη. «Blue, δεν μπορώ να διαβάσω το μυαλό σου», είπε.

Ο Jay-Z επιμελήθηκε την παραγωγή για το ημίχρονο του Lamar στο Caesars Superdome στις 9 Φεβρουαρίου. Οι SZA, Samuel L. Jackson, Serena Williams και ο παραγωγός Mustard έκαναν εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της περφόρμανς. Ο Lamar ερμήνευσε τα «Squabble Up», «Peekaboo», «Luther» και «TV Off» κατά τη διάρκεια του σετ, μαζί με το diss track για τον Drake, «Not Like Us». Το σόου του Lamar είχε 133,5 εκατομμύρια θεατές, καθιστώντας το το πιο δημοφιλές ημίχρονο σόου όλων των εποχών.