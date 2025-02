Η Μπιγιονσέ και ο Κέντρικ Λαμάρ ήταν οι πρωταγωνιστές της 67ης απονομής των βραβείων Γκράμι που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής. Στην πρώτη τελετή, μετά τις πυρκαγιές που για 25 ημέρες κατέκαψαν το Λος Αντζελες, η λάμψη των αστεριών της μουσικής βιομηχανίας θάμπωσε από τις στάχτες που ακόμα καλύπτουν την πόλη και το ενδιαφέρον τους στράφηκε στη συγκέντρωση χρημάτων για την ανακούφιση των πληγέντων από τις καταστροφικές φλόγες. Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, όταν όλες τις προηγούμενες ημέρες είχε ξεσπάσει ένα μεγάλο ντιμπέιτ σχετικά με την ορθότητα της απόφασης να μην αναβληθεί η απονομή.

Ακόμα κι έτσι, η μεγάλη στιγμή της Μπιγιονσέ δεν θα μπορούσε παρά να είναι η πιο χαρακτηριστική της βραδιάς. Διορθώνοντας κάτι που είχε χαρακτηριστεί ιστορικό λάθος από τους παρατηρητές του θεσμού, τα μέλη της αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών κι Επιστημών Ηχογράφησης απένειμαν στην τραγουδίστρια το βραβείο του καλύτερου άλμπουμ της χρονιάς για το «Cowboy Carter». Υστερα από τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες, η Μπιγιονσέ επικράτησε στη συγκεκριμένη κατηγορία με την περσινή δισκογραφική της δουλειά, η οποία τιμά τις μαύρες ρίζες της κάντρι μουσικής. Η συγκεκριμένη νίκη της Μπιγιονσέ έρχεται 25 χρόνια μετά την πρώτη της υποψηφιότητα για Γκράμι, ως μέλους τότε του συγκροτήματος Destiny’s Child. Σήμερα, με 99 πλέον υποψηφιότητες στο βιογραφικό της και 35 τρόπαια να φιγουράρουν στη συλλογή της, η τραγουδίστρια έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά της στην ιστορία των βραβείων αφού έγινε η καλλιτέχνις με τις περισσότερες διακρίσεις. Ταυτόχρονα, έγινε η πρώτη μαύρη τραγουδίστρια που κέρδισε το άλμπουμ της χρονιάς τον 21ο αιώνα. Κατά τα λοιπά, κέρδισε επίσης στην κατηγορία του καλύτερου κάντρι ντουέτου για το «Il Most Wanted» που τραγούδησε μαζί με τη Μάιλι Σάιρους.

Σάρωσε ο Κέντρικ Λαμάρ

Η περσινή ζωηρή επανεμφάνιση του Κέντρικ Λαμάρ στα μουσικά πράγματα με τον δίσκο «GNX» που κατέκτησε τα τσαρτ, επιβραβεύτηκε στα Γκράμι με πέντε διακρίσεις, τις περισσότερες από κάθε άλλο καλλιτέχνη. Το κομμάτι του «Not Like Us» κέρδισε στις κορυφαίες κατηγορίες για τη ραπ μουσική (καλύτερο κομμάτι και καλύτερη ερμηνεία), ενώ αναδείχτηκε επίσης σε τραγούδι, ηχογράφηση και βίντεο της χρονιάς.

Αιχμές για Τραμπ

Στις υπόλοιπες κατηγορίες, η Τσάπελ Ρόουν κέρδισε το βραβείο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη και κατά την παραλαβή του χρυσού γραμμοφώνου ζήτησε δίκαιες αμοιβές και συνθήκες στη μουσική βιομηχανία. Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απέσπασε τις πρώτες της διακρίσεις, αυτές του καλύτερου φωνητικού ποπ άλμπουμ για το «Short ‘n’ Sweet» και της καλύτερης ποπ σόλο ερμηνείας για το «Espresso». Η Charli XCX με το viral «Brat» της κράτησε το βραβείο καλύτερου πακέτου άλμπουμ, του dance / ηλεκτρονικού άλμπουμ και της dance / ποπ ηχογράφησης. Με άδεια χέρια έφυγαν από την αρένα Crypto οι Μπίλι Αϊλις και Τέιλορ Σουίφτ παρά τις 13 συνολικά υποψηφιότητές τους, ενώ η Lady Gaga επικράτησε μόνο στην κατηγορία της καλύτερης ερμηνείας ποπ ντουέτου μαζί με τον Μπρούνο Μαρς για το «Die With a Smile». Η 39χρονη τραγουδίστρια, όταν ανέβηκε στη σκηνή, τάχθηκε υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στον απόηχο των διαταγμάτων Τραμπ για την απαγόρευση της συμπερίληψης. Η Αλίσια Κις τιμήθηκε για τη συνολική της καριέρα στη μουσική και η Σακίρα κέρδισε το βραβείο του καλύτερου άλμπουμ λάτιν ποπ για το «Las Mujeres ya no Lloran», το οποίο το αφιέρωσε σε «όλους τους μετανάστες αδελφούς και αδελφές μου σε αυτή τη χώρα».

Aπόντες και πυρκαγιές

Η βραδιά άνοιξε με ένα αφιέρωμα στον Λίαμ Πέιν των One Direction που έχασε τη ζωή του πέφτοντας από το μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Αϊρες της Αργεντινής τον περασμένο Οκτώβριο. Ακόμα, ο Γουίλ Σμιθ προλόγισε ένα αφιέρωμα στον Κουίνσι Τζόουνς που χάθηκε κι αυτός πέρυσι στα 91 του χρόνια. Τον τόνο, ωστόσο, για την ανάληψη δράσης υπέρ των πληγέντων από την πρόσφατη πυρκαγιά έδωσε ο κωμικός Τρέβορ Νόα, ο οποίος ήταν στην παρουσίαση της απονομής για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, προλογίζοντας μια σχετική συμβολική περφόρμανς. Κλιμάκια πυροσβεστών προσκλήθηκαν στη βραδιά κι ανέβηκαν στη σκηνή για να απονείμουν το άλμπουμ της χρονιάς, κερδίζοντας το χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Το τοπικό συγκρότημα Dawes που έχασε τα σπίτια του στο πέρασμα της φωτιάς ερμήνευσε το τραγούδι «Love LA» του Ράντι Νιούμαν και η Μπίλι Αϊλις, παιδί του Λος Αντζελες, έπαιξε το κομμάτι της «Birds of a Feather» σε ένα σκηνικό εμπνευσμένο από την ομορφιά της Καλιφόρνιας. Αργότερα, η Lady Gaga με τον Μπρούνο Μαρς παρουσίασαν μια ξεσηκωτική εκδοχή του «California Dreamin’» των Mamas and the Papas.

Γυμνά… παρ@ατράγουδα

Στα παρατράγουδα της τελετής, ο Κάνιε Γουέστ περπατώντας στο κόκκινο χαλί των Γκράμι στάθηκε να φωτογραφιστεί με τη σύζυγό του Μπιάνκα Σενσόρι, η οποία φορούσε κάτω από τη μαύρη γούνα της ένα εντελώς διάφανο φόρεμα, χωρίς εσώρουχα. Η τολμηρή της εμφάνιση προκάλεσε την αντίδραση των διοργανωτών που απομάκρυναν το ζευγάρι από την αρένα.