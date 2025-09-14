Κύμα κατακραυγής ξέσπασε μετά τη δήλωση του παρουσιαστή του Fox News, Μπράιαντ Κίλμιντ, ο οποίος κατά τη διάρκεια συζήτησης για τα κοινωνικά προγράμματα πρότεινε τη θανάτωση των αστέγων, αιτιολογώντας το κόστος τους.
«Στοιχίζουν», ο Κίλμιντ παρενέβη λέγοντας: «Involuntary lethal injection, or something. Just kill them» ήτοι: «Θανατηφόρα ένεση χωρίς συγκατάθεση, ή κάτι τέτοιο. Απλά σκοτώστε τους».
Η δήλωση, που μεταδόθηκε στην εκπομπή «Fox and Friends», προκάλεσε διεθνή αντίδραση και πλήθος χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζήτησε την αποπομπή του και τη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές.
Brian Kilmeade endorses euthanizing homeless people: «Involuntary lethal injection, or something. Just kill them.» pic.twitter.com/on5NMereZQ
— Aaron Rupar (@atrupar) September 13, 2025
Κατακραυγή για τη δήλωση του παρουσιαστή του Fox news
Η εκπομπή έγινε παγκοσμίως γνωστή την Παρασκευή όταν εμφανίστηκε σ’ αυτήν ο Ντόναλντ Τραμπ για να ανακοινώσει ότι βρέθηκε ο δολοφόνος του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ.
Η δήλωση του Κίλμιντ που είναι είναι επίσης και φανατικός υπέρμαχος της οπλοκατοχής, εξαπλώθηκε αστραπιαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας κύμα κατακραυγής.
Χρήστες από διαφορετικές χώρες εξέφρασαν την αποδοκιμασία τους, καταγγέλλοντας την πρόταση ως εξαιρετικά επικίνδυνη και ανήκουστη. Πολλοί απαίτησαν την άμεση αποπομπή του Κίλμιντ από το δίκτυο, ενώ άλλοι κάλεσαν τις αρχές να παρέμβουν, θεωρώντας ότι η πρόταση συνιστά υποκίνηση μίσους και εγκληματική συμπεριφορά, ικανή να επηρεάσει και να επηρεαστεί η κοινή γνώμη με επικίνδυνο τρόπο.