Κύμα κατακραυγής ξέσπασε μετά τη δήλωση του παρουσιαστή του Fox News, Μπράιαντ Κίλμιντ, ο οποίος κατά τη διάρκεια συζήτησης για τα κοινωνικά προγράμματα πρότεινε τη θανάτωση των αστέγων, αιτιολογώντας το κόστος τους.

«Στοιχίζουν», ο Κίλμιντ παρενέβη λέγοντας: «Involuntary lethal injection, or something. Just kill them» ήτοι: «Θανατηφόρα ένεση χωρίς συγκατάθεση, ή κάτι τέτοιο. Απλά σκοτώστε τους».

Η δήλωση, που μεταδόθηκε στην εκπομπή «Fox and Friends», προκάλεσε διεθνή αντίδραση και πλήθος χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζήτησε την αποπομπή του και τη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε το βίντεο

Brian Kilmeade endorses euthanizing homeless people: «Involuntary lethal injection, or something. Just kill them.» pic.twitter.com/on5NMereZQ — Aaron Rupar (@atrupar) September 13, 2025