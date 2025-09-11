H παρουσία του αμερικανού ΥΠΕΣ και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου Νταγκ Μπέργκαμ στο Μέγαρο Μαξίμου την Πέμπτη μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς εξέπεμψε κρυστάλλινα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση στην ευρύτερη περιοχή.

Στο τραπέζι της συζήτησης με τον Ελληνα πρωθυπουργό, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αναβαθμιστεί ο στρατηγικός, γεωπολιτικός και ενεργειακός ρόλος της χώρας μας στο εγγύς μέλλον αλλά και προοπτικά.

O Αμερικάνος υπουργός έκανε ξεκάθαρο το ενδιαφέρον που δείχνει η Αμερική στα ενεργειακά παιχνίδια

Το γεωπολιτικό όφελος

Πέραν των οικονομικών και ενεργειακών κερδών που αναμφίβολα προσδοκά η ελληνική πλευρά μέσω διεθνών διαγωνισμών όπως αυτός για τον οποίο υπέβαλε χθες προσφορά ο αμερικανικός κολοσσός (σε συνεργασία με την Helleniq Energy), είναι σαφές πλέον τοις πάσι και το γεωπολιτικό όφελος που διαγράφεται στον χάρτη για την Ελλάδα.

«Η παρουσία της Chevron σε μια περιοχή όπου τα τελευταία έτη Τουρκία και Λιβύη, μέσω του άκυρου τουρκολιβυκού μνημονίου, αμφισβητούν διαρκώς τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, «γκριζάροντας» σημεία (τη στιγμή μάλιστα που οι συγκεκριμένες δύο χώρες δεν είναι καν σε θέση να συνάψουν συμφωνία για θαλάσσιες ζώνες αφού δεν είναι «αμέσως γειτονικά κράτη» όπως είναι, για παράδειγμα, η Ελλάδα με τη Λιβύη), λειτουργεί, σύμφωνα και με το πώς ερμηνεύονται τα γεγονότα από την ελληνική κυβέρνηση, ως έμμεση στήριξη του αμερικανικού παράγοντα προς την Αθήνα»,

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο θαλάσσιο οικόπεδο «Νότια Κρήτης II» μέρος του οποίου επικαλύπτεται με την περιοχή που «σκιάζει» το ούτως ή άλλως άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ακυρώνοντάς το στην πράξη και επί του πεδίου.

Εφόσον αυτό το οικόπεδο περιέλθει στη Chevron, θα συνιστά και πρακτική ακύρωση των τουρκικών χαρτών και ισχυρισμών, επιβεβαιώνοντας πως η μέση γραμμή, όπως έχει θεσπιστεί από την ελληνική νομοθεσία και το Διεθνές Δίκαιο, είναι το πραγματικό όριο ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λιβύη.

Η απόφαση της Chevron είναι βέβαιο πως θα διαδραματίσει ρόλο στο εξής και στις συνομιλίες που θα έχει ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον ΥΠΕΞ της δυτικής Λιβύης που καταφθάνει στην Αθήνα τη Δευτέρα, σε συνέχεια της επίσκεψης του έλληνα ΥΠΕΞ στην Τρίπολη στις 15 Ιουλίου, ενώ αναμένεται αναμφίβολα να επηρεάσει και τις διερευνητικές συνομιλίες που θα ξεκινήσουν σύντομα μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, με επικεφαλής στο ελληνικό τεχνικό κλιμάκιο την ΥΦΥΠΕΞ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Ο ίδιος ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας άλλωστε τόνισε, στην τελευταία του συνέντευξη μιλώντας επί της πιθανότητας ανάληψης ερευνών από τη Chevron σε Ελλάδα και Λιβύη, πως η Ελλάδα, εφόσον γίνει σεβαστή η περιοχή που η ίδια ορίζει ως ελληνική ΑΟΖ (έως την επίσημη οριοθέτηση), δεν θα είχε κανένα πρόβλημα με την εν λόγω προοπτική.

Οπως μάλιστα επεσήμανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η έμπρακτη εκδήλωση ενδιαφέροντος από έναν τέτοιο αμερικανικό κολοσσό ισοδυναμεί με «επένδυση επί των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας», καθώς σε καμία περίπτωση η Chevron δεν θα διακινδύνευε τη συμμετοχή της σε ένα τέτοιου είδους πρότζεκτ με αμφισβητούμενα θαλάσσια οικόπεδα.