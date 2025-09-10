Την κατάθεση προσφοράς του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού Chevron για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, σχολίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Χαϊδάρι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η χώρα μετατρέπεται σε ενεργειακό παίκτη.

Μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών ο πρωθυπουργός είπε: «Πληροφορήθηκα και εγώ επίσημα, ότι ο αμερικάνικος πολυεθνικός κολοσσός, η CHEVRON μαζί με τη HELLENiQ Energy κατέθεσε επίσημη αίτηση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση τεσσάρων οικοπέδων, δύο εκ των οποίων βρίσκονται νοτίως της Κρήτης, για έρευνες υδρογονανθράκων, πρωτίστως φυσικού αερίου.

Καλύτερη απόδειξη

Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνησή μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Μετατρεπόμαστε σε έναν σημαντικό ενεργειακό «παίκτη» στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Η συμμετοχή της Chevron στον διαγωνισμό αποτελεί ορόσημο για την ενεργειακή και γεωπολιτική πορεία της Ελλάδας. Ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, ο οποίος έχει εμπειρία σε μεγάλα projects της Μεσογείου αλλά και διεθνώς, στέλνει σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης προς την χώρα μας αλλά και στις προοπτικές της ως ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή.

Στην Αθήνα την Πέμπτη ο Μπέργκαμ

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να τεθεί επί τάπητος και κατά την επίσκεψη στην Αθήνα του υπουργού Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ αύριο Πέμπτη. Βασικό αντικείμενο της επίσκεψης είναι η ενίσχυση των αμερικανικών εξαγωγών LNG στην Ευρώπη (στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ για τους δασμούς), η οποία μπορεί να προωθηθεί περαιτέρω με την ακόμη μεγαλύτερη ωρίμανση του Κάθετου Διαδρόμου.

Τα οικόπεδα

Τα οικόπεδα «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2» έχουν συνολική έκταση 35.000 τ.χλμ, το οικόπεδο «Νότια της Πελοποννήσου», 11.000 τ.χλμ (για τα οποία είχε εξαρχής εκδηλώσει ενδιαφέρον η Chevron), και το οικόπεδο «Α2», για το οποίο είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον η Helleniq Energy, έχει έκταση 826 τ.χλμ. Τέλος, επισημαίνεται πως, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, η επίσημη επιλογή του αναδόχου αναμένεται να γίνει έως το τέλος του 2025.

Η ενίσχυση της γεωπολιτικής ισχύος με τους υδρογονάνθρακες

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό της Chevron αναμένεται να αναβαθμίσει τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας.

Σε μία περίοδο που το παιχνίδι με τους υδρογονάνθρακες ανοίγει σε Λιβύη και Αίγυπτο η πιθανή παρουσία και της Chevron σε συνδυασμό με την ήδη δραστηριότητα της ExxonMobil στα θαλάσσια οικόπεδα «Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», η Ελλάδα θα χτίσει μία πιο ισχυρή θέση στην περιοχή.

Πολύ περισσότερο, από τη στιγμή που οι δύο Big Oil προέρχονται από τις ΗΠΑ.

Το μέγεθος των κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες

Σε ό,τι αφορά την πιθανότητα ύπαρξης κοιτασμάτων φυσικού αερίου στα υπεδάφη των περιοχών του Ιονίου και του Λιβυκού Πελάγους η ΕΔΕΥΕΠ εκτιμά: «Μια συντηρητική εκτίμηση των δυνητικών και πιθανών αποθεμάτων των εν λόγω περιοχών, στις οποίες ωστόσο δεν έχει ακόμη διενεργηθεί ερευνητική γεώτρηση, κυμαίνεται σύμφωνα με προκαταρκτικά στα 24 τρισ. κυβικά πόδια (trillion cubic feet) ή 680 bcm φυσικού αερίου (risked recoverable reserves).

Η πιθανή επιβεβαίωση αυτών των κοιτασμάτων υπερκαλύπτει τόσο την παρούσα όσο και τη μέλλουσα εγχώρια ζήτηση φυσικού αερίου καθιστώντας τη χώρα μας εξαγωγική έως τα τέλη της δεκαετίας», υπογραμμίζει ο κρατικός φορέας και στη φετινή ετήσια έκθεση του.