Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου είναι προγραμματισμένο να περάσει σήμερα το πρωί στις 11:00 ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ προκειμένου να συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη (ενώ δεν αποκλείεται να έχει συναντήσεις και με μέλη της ελληνικής κυβέρνησης), πραγματοποιώντας σε ένα καθόλου τυχαίο μομέντουμ την πρώτη του επίσημη επίσκεψη σε ευρωπαϊκή χώρα.

Λίγες μόνο ώρες μετά την έμπρακτη απόδειξη της ψήφου εμπιστοσύνης της Chevron προς τη χώρα μας, ο αρμόδιος υπουργός του Ντόναλντ Τραμπ για θέματα ενέργειας – ο οποίος είναι ταυτόχρονα και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου – πρόκειται να συζητήσει με τον Έλληνα πρωθυπουργό τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναβαθμιστεί ο στρατηγικός, γεωπολιτικός και ενεργειακός ρόλος της χώρας μας στο εγγύς μέλλον αλλά και προοπτικά.

Το συγκεκριμένο τετ α τετ διεξάγεται μάλιστα μερικές μέρες πριν την άφιξη του ΥΠΕΞ της Λιβύης στην ελληνική πρωτεύουσα, ο οποίος έρχεται να συναντήσει τον Γιώργο Γεραπετρίτη, σε συνέχεια της επίσκεψης που είχε πραγματοποιήσει ο Έλληνας ΥΠΕΞ στη δυτική Λιβυή τον Ιούλιο και ενώ η επανέναρξη των τεχνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Αθήνας και Τρίπολης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών (με την πλευρά της Λιβύης που έχει κυρώσει το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο) βρίσκεται προ των πυλών.

Η Αθήνα δείχνει να ξεδιπλώνει προσεκτικά τις κινήσεις της στην γεωπολιτική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου, με τα ενεργειακά πρότζεκτ που «τρέχουν» στο προσκήνιο να λειτουργούν ως θωράκιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της επί του πεδίου.

Πέραν των οικονομικών και ενεργειακών κερδών που αναμφίβολα προσδοκά η ελληνική πλευρά μέσω διεθνών διαγωνισμών όπως αυτός για τον οποίο υπέβαλε χθες προσφορά ο αμερικανικός κολοσσός (σε συνεργασία με την Helleniq Energy), είναι σαφές πλέον τοις πάσι και το γεωπολιτικό όφελος που διαγράφεται στον χάρτη για την Ελλάδα.

Η παρουσία της Chevron σε μια περιοχή όπου τα τελευταία έτη Τουρκία και Λιβύη, μέσω του άκυρου τουρκολιβυκού μνημονίου, αμφισβητούν διαρκώς τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, «γκριζάροντας» σημεία (τη στιγμή μάλιστα που οι συγκεκριμένες δύο χώρες δεν είναι καν σε θέση να συνάψουν συμφωνία για θαλάσσιες ζώνες αφού δεν είναι «αμέσως γειτονικά κράτη» όπως είναι, για παράδειγμα, η Ελλάδα με τη Λιβύη), λειτουργεί, σύμφωνα και με το πώς ερμηνεύονται τα γεγονότα από την ελληνική κυβέρνηση, ως έμμεση στήριξη του αμερικανικού παράγοντα προς την Αθήνα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο θαλάσσιο οικόπεδο «Νότια Κρήτης II» μέρος του οποίου επικαλύπτεται με την περιοχή που «σκιάζει» το ούτως ή άλλως άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ακυρώνοντάς το στην πράξη και επί του πεδίου.

Εφόσον αυτό το οικόπεδο περιέλθει στη Chevron, θα συνιστά και πρακτική ακύρωση των τουρκικών χαρτών και ισχυρισμών, επιβεβαιώνοντας πως η μέση γραμμή, όπως

έχει θεσπιστεί από την ελληνική νομοθεσία και το Διεθνές Δίκαιο, είναι το πραγματικό όριο ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λιβύη.

Στην περίπτωση που η Chevron αναλάβει και τα θαλάσσια οικόπεδα στη λιβυκή ΑΟΖ, με σεβασμό στη μέση γραμμή όπως την ορίζει η Ελλάδα (εξέλιξη με την οποία η Αθήνα έχει δηλώσει προσφάτως μέσω του Γιώργου Γεραπετρίτη πωε δεν έχει κανένα πρόβλημα), τότε αυτό θα σημάνει αυτόματα ντε φάκτο «οριοθέτηση» και έμπρακτη αναγνώριση της ελληνικής ΑΟΖ (όπως αυτή κατατέθηκε στον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό τον Απρίλιο) από τον αμερικανικό παράγοντα.

Στο εξής, κάθε τουρκική πρόκληση θα βρίσκει απέναντί της και τα αμερικανικά συμφέροντα, με τους όρους του «παιχνιδιού» στη γεωπολιτική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου να αλλάζουν πλέον άρδην και τη χώρα μας να συμμετέχει σε ένα τόξο συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο θα περιέχει πια την Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τις ΗΠΑ και τη Λιβύη, εφόσον η διπλωματική επαναπροσέγγιση με την ελληνική πλευρά έχει θετική έκβαση έως το τέλος.

Σχολιάζοντας την επίσημη αίτηση ενδιαφέροντος της Chevron, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας.

«Μετατρεπόμαστε σε έναν σημαντικό ενεργειακό “παίκτη” στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», σημείωσε σχετικά ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε χθες πως πρόκειται για μια εξέλιξη ελπίδας και προοπτικής για τη χώρα μας. «Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο», σημείωσε ο αρμόδιος υπουργός, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση «εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή».

Δείχνοντας τα «δόντια» της η Άγκυρα, φρόντισε να κάνει γνωστό μέσω του λογαριασμού του Τούρκου υπουργού Ενέργειας στο Χ πως πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ιδίου χθες με «ανώτερα στελέχη της Chevron» προς αξιολόγηση των δυνατοτήτων συνεργασίας στου τομείς του εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και της έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων.