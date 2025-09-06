ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Η ημέρα σήμερα σας ανήκει.Οι επαφές σας με τους άλλους θα σας φέρουν καλά αποτελέσματα αφού θα καταφέρετε να τους πείσετε και να πάρετε πράγματα που διεκδικούσατε καιρό. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί να μην ξεφύγετε με τα μεγάλα λόγια αφού ίσως κάποια στιγμή να γυρίσουν εναντίον σας.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Η ημέρα θα πάει όπως εσείς θέλετε. Πρέπει λοιπόν μέσα σ’ αυτό το γενικότερο πλαίσιο της ευημερίας που θα βιώνετε, να περάσετε όμορφες στιγμές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αν στα επαγγελματικά σας δείτε μια ευκαιρία, εκμεταλλευτείτε την ώστε να πάτε μπροστά τη δουλειά σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Εχετε σήμερα όλα τα φόντα για να ξεχωρίσετε ανάμεσα στο πλήθος. Η λογική αλλά κυρίως ο δυναμισμός ξεχειλίζουν από μέσα σας. Οπότε γιατί να μη χρησιμοποιήσετε αυτά τα στοιχεία ώστε να κλείσετε κάποιες εκκρεμότητες που έχετε και να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας; Βουρ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)\

Θα τραβήξετε το ενδιαφέρον των άλλων πάνω σας σήμερα αφού έχετε την ικανότητα να τους γοητεύετε. Εκμεταλλευτείτε την επιρροή αυτή που μπορεί να έχετε πάνω σε ανθρώπους με δύναμη ή εξουσία για να κερδίσετε πράγματα. Αν σκέφτεστε να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα, κάντε το τώρα που τα άστρα είναι υπέρ σας.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Ενα οικογενειακό πρόβλημα που είχατε το τελευταίο διάστημα, ευτυχώς για εσάς, θα λυθεί σήμερα. Χωρίς να φταίτε, αποφασίσατε να κάνετε ένα βήμα πίσω και είστε πιο ώριμοι από το περιβάλλον σας. Αυτή η κίνηση εκτιμήθηκε. Οσο κι αν φαίνεστε κλειστοί στους άλλους, μέσα σας κρύβετε θησαυρό.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Θα έχετε επαφές σήμερα με πολλούς ανθρώπους, οι οποίες θα στεφθούν με μεγάλη επιτυχία αν προσπαθήσετε μέσα από αυτές να κερδίσετε πράγματα. Μέσα στην ένταση της ημέρας, ωστόσο, προσέξτε να μην ξεφύγετε και κάνετε λάθη. Ειδικότερα, αν οδηγείτε.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Είστε πολύ αποφασιστικοί σήμερα κι αυτό είναι εξαιρετικό. Ωστόσο, μην το παρακάνετε και βγάλετε ένα αλαζονικό πρόσωπο προς τους άλλους. Μην είστε απόλυτοι στις απόψεις σας, πόσω μάλλον να απορρίπτετε τις προτάσεις των άλλων χωρίς καλά καλά να τους ακούτε πρώτα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Σήμερα θα είναι η μέρα σας! Ο,τι κι αν κάνετε θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία αφού είστε τόσο αποφασισμένοι που μπορεί να μετακινήσετε ακόμα και βράχο με τη θέλησή σας. Κρατήστε όμως χαμηλούς τόνους για να μη χάσετε την μπάλα.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Αν δεν νιώθετε και πολύ κοινωνικοί, είναι προτιμότερο σήμερα να αποφύγετε τις συναναστροφές με πολύ κόσμο. Περάστε χρόνο μόνοι σας, κάντε την ενδοσκόπησή σας και σκεφτείτε ό,τι σας βασανίζει. Αν πρέπει να πάρετε αποφάσεις, να είστε προσεκτικοί.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Η ημέρα θα σας φέρει αρκετές αλλαγές που θα είναι απότομες και ενδέχεται να σας αποσυντονίσουν. Δεν πρέπει όμως να σας παίρνει από κάτω. Ευτυχώς για εσάς, οι φίλοι σας θα είναι εκεί για να σας βοηθήσουν να τα βγάλετε πέρα. Επιστρατεύστε και την εξυπνάδα σας κι όλα θα γίνουν πιο απλά.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Θα έχετε την τύχη σήμερα να δείτε πολλά από τα πρακτικά ζητήματα που σας ταλαιπωρούν το τελευταίο διάστημα επιτέλους να λύνονται. Βλέπετε πως όλα μπαίνουν σε μια τάξη αν συμπεριφέρεστε ώριμα; Μη χάσετε την ευκαιρία να βελτιώσετε την εικόνα σας και μην είστε απόμακροι από τους άλλους.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Η ημέρα θα σας φέρει μεγάλη τύχη και αισιοδοξία κι εσείς πρέπει να τα εκμεταλλευτείτε όλα αυτά, ώστε επιτέλους να κάνετε πραγματικότητα ό,τι έχετε βάλει στόχο. Αν νιώθετε πως θέλετε να ζήσετε μια δυνατή περιπέτεια, φύγετε και κυνηγήστε την. Αρκεί να μην προκαλέσετε αναταράξεις στο περιβάλλον σας με την απόφασή σας αυτή.