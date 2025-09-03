ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Λόγω των περιστάσεων θα αναγκαστείτε να δοκιμάσετε μια πιο πρακτική προσέγγιση στα θέματα της καθημερινότητάς σας, με αποτέλεσμα να προσγειωθείτε απότομα στην πραγματικότητα. Οσοι δουλεύουν ως εξωτερικοί συνεργάτες σε κάποιο γραφείο θα έχουν επιπλέον προβλήματα στα πρότζεκτ που τους έχουν αναθέσει.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Το πρώτο μισό της ημέρας θα έχετε όση ακριβώς ώρα χρειάζεστε προκειμένου να χειριστείτε ό,τι απρόοπτο προκύψει. Ωστόσο, προς το απόγευμα η κατάσταση θα γίνει αρκετά πιο αγχωτική. Αλλαγές στο σπίτι, οικογενειακά προβλήματα και μια επιχειρηματική δραστηριότητα θα σας ταλαιπωρήσουν αρκετά.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Η ημέρα σάς επιφυλάσσει αρκετό άγχος. Θα έχετε πολλή δουλειά να κάνετε και σαν να μη σας έφτανε αυτό θα παρουσιαστούν αρκετά δύσκολα προβλήματα στην πορεία των συζητήσεων και των επαφών που θα έχετε με συνεργάτες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα οικονομικά σας προβλήματα σήμερα. Οι προσωπικές σας ανάγκες, τα οικογενειακά σας ενδιαφέροντα, αλλά και οι επαγγελματικές σας δραστηριότητες θα σας αναγκάσουν να διαβάσετε προσεκτικά συμφωνίες, έγγραφα, λογαριασμούς.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Πρέπει σήμερα να μοιράσετε την ενέργειά σας και τον χρόνο σας ανάμεσα στις επαγγελματικές σας δραστηριότητες και τα προβλήματα στο σπίτι. Η οικογένειά σας είναι πολύ πιο σημαντική απ’ όλα, ακόμα και από την καταξίωση στο γραφείο, και αυτό μην το ξεχνάτε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Θα έχετε αρκετά προβλήματα στις επαφές με τους άλλους σήμερα. Ισως να πέσετε θύματα άσχημης συμπεριφοράς, απληστίας, ίντριγκας και γενικά παρασκηνιακών κινήσεων. Παρ’ όλα αυτά, θα έχετε τη δυνατότητα να υπερασπιστείτε τη γνώμη σας καινα δώσετε μάχη ώστε εν τέλει να περάσει το δικό σας.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Θα σας χρειαστεί σήμερα αρκετός χρόνος προκειμένου να λύσετε τα οικονομικά προβλήματα που σας έχουν παρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα. Ο διάλογος με τους συναδέλφους σας θα είναι αρκετά δύσκολος και θα γίνει ακόμα πιο περίπλοκος όταν τρίτοι εμπλακούν στις κουβέντες και τις διαπραγματεύσεις σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Η στάση του συντρόφου σας σήμερα θα σας δώσει αρκετή ενέργεια και θέληση προκειμένου να δώσετε όποια μάχη είναι κρίσιμη για το μέλλον σας. Ευτυχώς για σας, οι υπόλοιποι άνθρωποι του περιβάλλοντός σας θα είναι τόσο παθητικοί που δεν θα μπουν καν στη διαδικασία να σας αντιμιλήσουν.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Θα ξοδέψετε όλη την ενέργειά σας σήμερα σε μεταφορές, συζητήσεις και σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τα οικονομικά σας. Αν είστε εγωκεντρικοί αλλά προσπαθείτε να κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας, θα είναι αρκετά δύσκολο για εσάς να συμπεριφέρεστε φυσιολογικά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Θα έχετε αρκετή επιτυχία και άνεση σε ό,τι κι αν κάνετε σήμερα. Παρ’ όλα αυτά, δεν θα καταφέρετε να χαλαρώσετε όσο θα θέλατε γιατί κάποια οικονομικά προβλήματα θα σας χτυπήσουν την πόρτα. Η ερωτική σας διάθεση είναι υψηλή, οπότε προσπαθήστε να περάσετε χρόνο με τον σύντροφό σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Τα οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα που αντιμετωπίζετε θα γίνουν σήμερα θηλιά που λίγο θα λείψει να σας πνίξει. Αυτό που θα σας λείψει τώρα είναι η ηρεμία να κάνετε τη δουλειά σας όπως θέλετε. Ο προϊστάμενός σας θα κριτικάρει συνεχώς εσάς και τις επιδόσεις σας, με αποτέλεσμα να μην τελειώνετε ποτέ το πρότζεκτ που σας έχει ανατεθεί.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Δεν είναι η κατάλληλη ημέρα η σημερινή αν θέλετε να κάνετε ένα ταξίδι, να επεξεργαστείτε κάποια δεδομένα και να ανοίξετε διάλογο με σημαντικά πρόσωπα. Μπορεί να επενδύσετε πολλά στις προσπάθειές σας να βελτιώσετε την παρούσα θέση σας, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι πολύ φτωχό.