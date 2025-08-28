ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Το τελευταίο διάστημα σας απασχολούν πολύ τα χρήματα. Αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει αφού σήμερα κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο θα κάνει μια κίνηση που στα μάτια σας φαίνεται αχρείαστη έως και ανεύθυνη. Πριν νευριάσετε, μιλήστε μαζί του αφού μπορεί να μην είναι έτσι όπως φαίνεται η κατάσταση.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Ίσως σήμερα αναγκαστείτε να απορρίψετε μια πρόσκληση για κάποιο event ή μια γιορτή και αυτό να γυρίσει εναντίον σας. Γιατί ο οικοδεσπότης ενδέχεται να εκνευριστεί μ’ αυτή σας την απόφαση. Μην τον παρεξηγείτε όμως αφού μπορεί να υπερβάλλει γιατί είναι πολύ πιεσμένος τις τελευταίες μέρες.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Το έχετε παρακάνει με τη γυμναστική; Φαίνεται, αφού νιώθετε πολύ πρησμένοι σε σημείο να μην μπορείτε να κουνηθείτε. Αυτή η δυσκολία θα επηρεάσει την ενέργειά σας και βέβαια την ικανότητά σας να δουλέψετε. Καλό είναι να μένετε δραστήριοι, ωστόσο να μην ξεφεύγετε από τα λογικά πλαίσια.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Σε κάποια εκδήλωση που θα παρευρεθείτε σήμερα ίσως γνωρίσετε ένα πρόσωπο που θα τραβήξει το ερωτικό σας ενδιαφέρον. Ωστόσο, αν ριχτείτε εντελώς πάνω του θα παραμελήσετε έναν φίλο που σας συνοδεύει και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να σας εκφράσει τη δυσαρέσκειά του.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Έχετε μπει σ’ ένα τριπάκι και κυνηγάτε το χρήμα με κάθε μέσο. Αυτό δεν είναι σωστό αφού υποστηρίζετε πως χρειάζεστε μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια για να είστε πιο ελεύθεροι, αλλά στην πραγματικότητα βρίσκεστε περισσότερο εγκλωβισμένοι από ποτέ. Η ευτυχία βρίσκεται στα μικρά πράγματα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Ένα τηλεφώνημα από κάποιον που μένει μακριά θα σας αναστατώσει. Γιατί θα σας υψώσει τον τόνο της φωνής χωρίς να έχει κάποιον πραγματικό λόγο. Οσο και να προσπαθείτε να του μιλήσετε λογικά, δεν θα ακούει. Μείνετε λοιπόν ήρεμοι και κλείστε του τη γραμμή.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Θα χάσετε πολύ χρόνο σήμερα αναζητώντας ένα αντικείμενο που έχετε χάσει. Μπορεί να μην είναι τόσο ακριβό, αλλά έχει μεγάλη συναισθηματική αξία για εσάς. Άν δεν το βρείτε με την πρώτη, μη χάσετε την ψυχραιμία σας γιατί μπορεί να είναι κάτω από τα μάτια σας και να μην το βλέπετε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Μια μικρή διαμάχη ή ένας προσωρινός χωρισμός μπορεί να έρθει με τον ερωτικό σας σύντροφο. Η αφορμή θα είναι κάτι πολύ ασήμαντο οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να χαλάσετε τη διάθεσή σας, αλλά κυρίως τη σχέση σας. Πηγαίνετε μια βόλτα να ηρεμήσετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Το υπερβολικό άγχος μπορεί να πειράξει σοβαρά τα νεύρα σας σήμερα. Γι’ αυτό, προσπαθήστε να είστε όσο πιο διαλλακτικοί γίνεται. Όταν κάποιος σας κάνει ένα σχόλιο που δεν θα είναι τόσο καλό, μην του επιτεθείτε και κυρίως μην εκραγείτε. Μείνετε μόνοι σας για να πέσουν οι παλμοί σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Κάποιες διαφορές θα ξεσπάσουν ανάμεσα σ’ εσάς και το περιβάλλον σας. Ισως αν πρόκειται για επαγγελματικούς σκοπούς, η ένταση να προκριθεί εξαιτίας μιας συμφωνίας που δεν προχωράει όπως θα θέλατε. Αν πάλι είναι προσωπικός ο λόγος, ίσως να είστε περισσότερο συναισθηματικοί απ’ ό,τι πρέπει.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Ένας συνάδελφος σήμερα ίσως να μην κάνει καλά τη δουλειά του και αυτό θα έχει αντίκτυπο σ’ εσάς αφού θα φορτωθείτε με περισσότερες αρμοδιότητες. Αυτό θα προκαλέσει μια μικρή ένταση ανάμεσά σας και σίγουρα μεγαλύτερο άγχος. Μην κάνετε πίσω όμως.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Άν σχεδιάζετε να φύγετε σ’ ένα σύντομο ταξίδι, κάντε μια λίστα με τα πράγματα που θα χρειαστείτε ώστε να μην ξεχάσετε τίποτα. Διαφορετικά, αν τα αφήσετε για την τελευταία στιγμή, ίσως ο πανικός να γίνει κακός σύμβουλος. Θα ξεχάσετε κάτι που θα αποδειχθεί σημαντικό για εσάς.