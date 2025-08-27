ΚΡΙOΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

‘Oσο θα περνούν οι ώρες, τόσο πιο σοβαροί θα γίνεστε, ενώ παράλληλα θα αναλαμβάνετε κάποιες αρμοδιότητες στον οικογενειακό σας κύκλο. Γενικότερα, τα ζητήματα του σπιτιού θα σας απασχολήσουν αρκετά και θα έχουν προεκτάσεις ακόμα και στην υγεία σας.

ΤΑYΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Σήμερα οι συγγενείς και τα παιδιά σας θα γίνουν η προτεραιότητά σας. Γι’ αυτό λοιπόν θα πρέπει να συνδυάσετε την ανάγκη που έχετε να πάνε καλά τα πράγματα στον χώρο σας με την πειθαρχία, την ευθύνη και τη σοβαρότητα που πρέπει να σας διακρίνουν τις δεδομένες στιγμές. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για την επαγγελματική σας ζωή.

ΔIΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Μη χάνετε τον έλεγχο της συμπεριφοράς σας, όσο κι αν οι συνήθειες και οι περιστάσεις προσπαθούν να σας βγάλουν έξω απ’ τα ρούχα σας. Οσο πιο πειθαρχημένοι είστε τόσο λιγότερα προβλήματα θα εμφανιστούν στον δρόμο σας και η επικοινωνία στη δουλειά αλλά και στο σπίτι με τους ανθρώπους που σας περιβάλλουν θα είναι καλύτερη.

ΚΑΡΚIΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Η προοπτική σας στα πράγματα τώρα ενδέχεται να αλλάξει αφού είστε αρκετά ευαίσθητοι και θα επηρεαστείτε από τις καταστάσεις. Είναι μια καλή ημέρα η σημερινή για να έρθετε σε επαφή με τους γονείς σας ή τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς σας.

ΛEΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

‘Oσοι είναι γεννημένοι μέσα στον Ιούλιο θα χαμογελάσουν σήμερα, μιας και η τύχη θα τους δείξει την καλή της πλευρά. Παρ’ όλα αυτά, να είστε προετοιμασμένοι για άμεσες εξελίξεις στα θέματά σας, δεδομένου ότι οι αλλαγές θα συμβούν εν ριπή οφθαλμού.

ΠΑΡΘEΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Η καλή σας τύχη θα επιστρέψει τώρα, με αποτέλεσμα να βρείτε αμέσως τις λύσεις που ψάχνετε στα προβλήματά σας. Παρ’ όλα αυτά, δεν πρέπει να τα αφήσετε όλα στο Σύμπαν αλλά να βάλετε κι εσείς το χεράκι σας. Χρησιμοποιήστε την εμπειρία σας και μην αφήσετε τον εαυτό σας να τεμπελιάσει ούτε λεπτό.

ΖΥΓOΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Μέχρι αργά το βράδυ θα έχετε την ευκαιρία να συστηματοποιήσετε τα πλάνα σας και να λύσετε ό,τι σας δυσκολεύει τη ζωή στο σπίτι και στο γραφείο. Είναι μια καλή ευκαιρία η σημερινή ημέρα για να συζητήσετε με τους προϊσταμένους σας στη δουλειά, τους γονείς σας ή ακόμα και να πάρετε σοβαρές αποφάσεις.

ΣΚΟΡΠΙOΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

‘Oσο όμορφη και να φαίνεται η κατάσταση γύρω σας, εσείς πρέπει να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και να μην αφήσετε τα συναισθήματά σας να σας κυριεύσουν. Η μετριοπάθεια θα είναι περισσότερο αποτελεσματική από οποιαδήποτε έξαρση συμβεί τώρα.

ΤΟΞOΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

‘Oταν σχεδιάζετε τα επόμενα βήματά σας, ακολουθήστε το δικό σας σύστημα κανόνων και όσο κι αν θέλετε να σεβαστείτε τις γνώμες των πιο έμπειρων από εσάς, να θυμάστε πως η δική σας άποψη είναι πάντα πιο σημαντική.

ΑΙΓOΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Τα άστρα σάς υπόσχονται καλή επικοινωνία με τους άλλους, αρκεί βέβαια να βάλετε τα απαραίτητα όρια ώστε να μην ξεφύγετε. Δεν πρέπει να αποσκοπείτε μόνο στην αναγνώριση και στη νίκη σε κάθε σας μάχη, αλλά να μένετε παράλληλα πιστοί στις απόψεις και τις παραδόσεις.

ΥΔΡΟΧOΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Οι ευχάριστες αλλαγές στην οικογενειακή σας ζωή και στην επαγγελματική σχέση με τους συναδέλφους είναι στη γωνία σήμερα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα απαλλαχθείτε από τα καθήκοντα και τις αβαρίες που έχετε. Να είστε υπομονετικοί, συνεσταλμένοι και πειθαρχημένοι, περιορίζοντας τις εξάρσεις σας.

ΙΧΘYΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Θα είναι σήμερα εξαιρετικά δύσκολο να είστε ανεξάρτητοι από πρόσωπα και καταστάσεις, όσο κι αν το επιθυμείτε. Τα συναισθήματά σας, οι συνήθειες και οι υποχρεώσεις σας θα αποδειχθούν σοβαρό βάρος που θα σας κρατάει πίσω στην προσπάθειά σας να κινηθείτε ελεύθερα.