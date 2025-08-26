ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου).

Άν θέλετε να ανοίξετε νέο κεφάλαιο στη ζωή σας, θα πρέπει να το κάνετε εφόσον έχετε κλείσει τα παλιά. Ο καλύτερος τρόπος για να το καταφέρετε είναι να ξεφορτωθείτε ό,τι δεν σας είναι πια χρήσιμο. Μην ταράζεστε αν κάποια ραντεβού σας ακυρωθούν και οι συζητήσεις στη δουλειά πάρουν άλλη τροπή γιατί δεν θα μπορέσετε να το ανατρέψετε.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Ο σωστός τρόπος για να αρχίσετε την ημέρα σας δεν είναι να κάνετε κάποια οικονομικά πειράματα. Άν θέλετε να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση, προτιμήστε να δοκιμάσετε την κατάσταση με κάποιες πληροφορίες πρώτα και μετά να πάρετε τις απαραίτητες αποφάσεις. Αποφύγετε κάποια επαγγελματικά ταξίδια ή επίσημες επαφές με συνεργάτες.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Σήμερα τα άστρα θα σας κάνουν αρκετά ειλικρινείς, με αποτέλεσμα να ξέρετε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να βάλετε περιορισμούς στον εαυτό σας, πότε να παίρνετε πρωτοβουλίες και μετά να κάνετε τον απολογισμό της κατάστασης. Το αίσθημα της επαγγελματικής ή της προσωπικής ευθύνης θα σας κυνηγάει όλη την ημέρα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Η ημέρα αποκτά ιδιαίτερη σημασία αφού θα κάνετε σημαντικές κινήσεις που θα σας φέρουν ενώπιον των αποφάσεών σας. Μη φοβάστε ένα επερχόμενο τεστ ή εξέταση ή ακόμα και μια συνέντευξη αφού θα πάει καλά και θα έχει την απαραίτητη επιρροή στη ζωή σας στο μέλλον.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Εσείς μπορεί να αποκαλείτε πολύ κόσμο φίλους σας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλοι και στην πραγματικότητα. Αν ακόμα προσπαθείτε να ξεδιαλύνετε ποιος είναι και ποιος όχι, ίσως στην πορεία της προσπάθειάς σας δυσανασχετήσετε ή απογοητευτείτε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Άν έχετε στο μυαλό σας κάποιες αλλαγές σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο, είναι προτιμότερο να τις αφήσετε γι’ αργότερα αφού δεν είναι η κατάλληλη ημέρα για τέτοιες κινήσεις. Βλέπετε, θα υπάρξουν παρανοήσεις ανάμεσα σε σας και τους γύρω σας.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Η μέρα θα κυλήσει καλύτερα αν χαμηλώσετε τις προσδοκίες σας και σταματήσετε να ψάχνεστε για να δείτε τι πραγματικά κάνετε στη ζωή σας. Τα άστρα σάς προτείνουν να είστε περισσότερο προσεκτικοί αν αποφασίσετε να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας γιατί οι παγίδες που θα δείτε μπροστά σας θα είναι αρκετές.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Η διαίσθησή σας ίσως να σας απογοητεύσει τώρα και τα αισθήματά σας να γίνουν ξαφνικά ένα βάρος που δεν μπορείτε πάντα να διαχειριστείτε. Προσπαθήστε να σκεφτείτε περισσότερο λογικά και κάντε αναφορές στην κοινή λογική. Αυτό θα σας βοηθήσει να είστε συγκεντρωμένοι στις κρίσιμες στιγμές.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Αποφύγετε να υπογράψετε κάποιες συμφωνίες τώρα. Μια συνεργασία που θα ξεκινήσει σήμερα μπορεί να σας προκαλέσει πονοκέφαλο, οπότε είναι προτιμότερο να παγώσετε για λίγο ό,τι ετοιμάζετε. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μη ρισκάρετε όσο πριν και να κινηθείτε λίγο πιο ήρεμα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Δεν είναι η κατάλληλη ημέρα η σημερινή για να ξεκινήσετε να ψάχνετε για νέα δουλειά, να αλλάξετε εργασιακό περιβάλλον ή να αναζητήσετε νέους συναδέλφους. Ετσι, μείνετε μακριά από επίσημες καταστάσεις και φυσικά αρνηθείτε να υπογράψετε συμβόλαια.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Θα είναι δύσκολο για σας σήμερα να κάνετε τους άλλους να δουν και να αναγνωρίσουν τα ταλέντα σας. Αντί να επιζητείτε την έγκριση και το παίνεμα των άλλων, συγκεντρωθείτε στο πώς μπορείτε να βελτιωθείτε. Η κριτική που θα φτάσει στα αφτιά σας δεν πρέπει να σας ρίξει αλλά να σας βάλει να σκεφτείτε.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Οι σημερινές περιστάσεις θα δοκιμάσουν την αντοχή, τη συγκέντρωση και την υπευθυνότητά σας. Παράλληλα, πρέπει επιτέλους να ξεδιαλύνετε τα πράγματα που έχουν πραγματικά αξία για σας από τα επουσιώδη που μόνο κακό μπορούν να σας κάνουν.