ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Δεν σας συμβουλεύουμε να αναλάβετε πολλές ευθύνες σήμερα. Ο οργανισμός σας δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας και αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβετε υπόψη σας όταν λέτε «ναι» σε προτάσεις.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Θα χρησιμοποιήσετε σήμερα σκοτεινά μέσα προκειμένου να κερδίσετε τους αντιπάλους σας στη δουλειά. Δεν θα βλέπετε κάποιον άλλον τρόπο για να κερδίσετε και θα δοκιμάσετε να διαδώσετε κακές φήμες προκειμένου να αμαυρώσετε την εικόνα τους.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Θα νιώσετε σήμερα μια ανάγκη για αρμονία και ομορφιά. Θα ξοδέψετε αρκετά χρήματα προκειμένου να αποκτήσετε αντικείμενα πολυτελείας μήπως και κατευνάσετε την ανησυχία σας ότι δεν δείχνετε όμορφοι. Ισως βέβαια να σας περάσει αυτή η ένταση μόλις δείτε το ελάχιστο υπόλοιπο που θα έχετε στον λογαριασμό σας στο τέλος της ημέρας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Θα αρχίσετε να κάνετε μεγάλη οικονομία σήμερα προκειμένου να αποκτήσετε κάποια στιγμή ένα αγαθό που έχετε βάλει εδώ και καιρό στο μάτι και το έχετε βαφτίσει των ονείρων σας. Έτσι, θα ρίξετε μια ματιά στη λίστα με τα ψώνια και θα αρχίσετε να διαγράφετε ό,τι δεν σας είναι πραγματικά απαραίτητο.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Θα δείτε με άλλο μάτι, πιο φρέσκο, τον γάμο σας σήμερα. Θα παρευρεθείτε σε κάποια κοινωνική εκδήλωση με το άλλο σας μισό και η προσοχή που θα εισπράξει εκεί από τους άλλους θα σας κάνει να το αγαπήσετε ξανά. Ίσως να νιώσετε και μια κάποια ζήλια αν άτομα από το αντίθετο φύλο δοκιμάσουν να φλερτάρουν μαζί του.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Θα έχετε κάποια άσχημα νέα σήμερα. Η πηγή τους θα είναι μάλιστα από πολύ μακριά και ίσως να αφορά κάποιον συγγενή σας ή έναν φίλο που ζει στο εξωτερικό εδώ κι αρκετό καιρό. Θα μάθετε ότι αυτός όλο αυτό το διάστημα δεν έχει καταφέρει να βρει τη θέση που του αξίζει εκεί και βρίσκεται σε μπελάδες.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Θα βρεθείτε σήμερα ενώπιον ενός πολύ σοβαρού διλήμματος. Η ατμόσφαιρα ανάμεσα σ’ εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα έχει γίνει τόσο παγωμένη που ίσως νιώσετε την ανάγκη να φύγετε για λίγο απ’ αυτήν τη σχέση για να αναπνεύσετε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Θα έχετε την ευκαιρία σήμερα να δείξετε την ποιότητα της δουλειάς σας. Θα χειριστείτε εξαιρετικά δύσκολα θέματα με ταχύτητα που κανένας από τους συναδέλφους σας δεν θα τολμήσει να σας ανταγωνιστεί. Το αφεντικό σας θα σας κάνει θετικά σχόλια και αργότερα θα φροντίσει να σας ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Θα αρνηθείτε να δουλέψετε σήμερα με τους τυπικούς κανόνες και θα προσπαθήσετε να δοκιμάσετε κάποιες πιο αντισυμβατικές μεθόδους. Ίσως εν απουσία του προϊσταμένου σας να χριστείτε μόνοι σας επικεφαλής του τμήματος, αλλά αυτό δεν θα σας βοηθήσει καθόλου στη δημοφιλία σας ανάμεσα στους συναδέλφους.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Θα έχετε σήμερα αρκετά οικογενειακά προβλήματα. Είναι πιθανό να προέλθουν από την ξαφνική αρρώστια ενός συγγενούς σας ή από κάποιο άλλο έκτακτο γεγονός. Προκειμένου να τα αντιμετωπίσετε όλα αυτά όσο πιο γρήγορα γίνεται, πάρτε άδεια απ’ τη δουλειά και μείνετε μαζί τους για να τα λύσετε τις παρεξηγήσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Σήμερα θα είστε το κέντρο της προσοχής όλων. Ενα ξαφνικό γεγονός θα στρέψει το ενδιαφέρον όλων προς το πρόσωπό σας με αποτέλεσμα να σας μεταφέρουν αρκετές πληροφορίες. Οι άνθρωποι θα θελήσουν σε κάποια φάση και να σας συμβουλευτούν.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Σήμερα θα βρείτε έναν νέο φίλο. Θα τον συναντήσετε ενώ κάνετε μια συνηθισμένη δραστηριότητα μακριά από το σπίτι θα συνεχίσετε να επικοινωνείτε μέσω Ιντερνετ. Θα εξελιχθεί σε ένα πρόσωπο με το οποίο μπορείτε εύκολα να μιλήσετε, να περάσετε όμορφα και στο τέλος να του εμπιστευτείτε πράγματα.