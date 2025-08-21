ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Σήμερα θα λάβετε μπερδεμένα μηνύματα αφού η επικοινωνία σας με τους άλλους δεν θα είναι η ιδανική. Το μόνο λοιπόν που μπορείτε να κάνετε για να αντιμετωπίσετε το χάος είναι να χαμογελάτε, να μιλάτε πιο ευγενικά και να επαναλαμβάνετε τα λόγια σας για να ξεδιαλύνετε τις καταστάσεις.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Οι πλανητικές κινήσεις τώρα σας καλούν να διαχωρίσετε τη δουλειά από τη διασκέδαση, το συναισθηματικό από το πραγματικό, την υγεία από την πρόκληση. Επίσης, πριν υπογράψετε κάποια συμφωνία διαβάστε και τα μικρά γράμματα στο τέλος γιατί ίσως να δεσμεύεστε με κάτι που δεν σας συμφέρει.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπείτε επιτέλους στο ψητό σε όσα θέματα σας απασχολούν και να αφήσετε τα μισόλογα. Ναι, δεν είναι εύκολη η αντιπαράθεση και μάλιστα με ανθρώπους του περιβάλλοντός σας, αλλά τη δεδομένη στιγμή είναι το λιγότερο κακό αυτό που μπορείτε να πάθετε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Αυτό που επιθυμείτε σήμερα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι να κάνετε μια καθαρή αρχή. Ίσως νιώθετε στα πρώτα στάδια πως παλεύετε για να συνεχίσετε ό,τι έχετε χτίσει μέχρι σήμερα. Λίγο λίγο θα δείτε πως απλά εμφανίζονται νέες ευκαιρίες μπροστά σας.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Ο φόβος των λανθασμένων επιλογών καθοδηγεί τώρα τη ζωή σας. Αντί να τα χάνετε όμως, πρέπει να μείνετε συγκεντρωμένοι και να δείτε πώς θα αντιμετωπίστε όσα θα σας έρθουν από δω και πέρα. Δεν υπάρχουν απολύτως σωστά ή λάθος μονοπάτια αν δεν έχετε εσείς το κουράγιο να τα περπατήσετε και να τα δοκιμάσετε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Σήμερα θα είναι απρόβλεπτο το αποτέλεσμα των συζητήσεων που θα κάνετε με συνεργάτες και ανθρώπους από το γραφείο. Μην εκπλαγείτε λοιπόν αν δείτε άσχημες συμπεριφορές και μηνύματα που στρέφονται εναντίον σας. Παίξτε άμυνα μήπως περάσει η μέρα σχετικά αναίμακτα.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για εσάς να διαπρέψετε και να δείξετε στους άλλους το μέταλλο από το οποίο είστε φτιαγμένοι. Άν δεν έχετε κάποια επείγουσα δουλειά που πρέπει να τακτοποιήσετε, καθίστε στο σπίτι σας και πάρτε ρεπό από τους πάντες και τα πάντα. Κάντε μόνο πράγματα που σας χαροποιούν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Το κομμάτι των σχέσεων θα είναι αρκετά ασταθές για εσάς σήμερα. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν αρχίσετε να λέτε τα πραγματικά σας αισθήματα στους άλλους, αρκεί να είστε έτοιμοι και για την αντίδρασή τους. Είναι διαφορετικό το δικό σας παρελθόν και οι ρίζες κι αυτό πρέπει να το καταλάβετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Θα κληθείτε σήμερα να διαλέξετε μεταξύ της οικογένειάς σας και των φίλων σας. Πριν πάρετε την οποιαδήποτε απόφαση σκεφτείτε πως αν διαλέξετε τους ανθρώπους που πραγματικά έχετε στην καρδιά σας δεν θα χάσετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Είναι καιρός να νιώσετε κι εσείς τα θετικά στοιχεία της ηρεμίας και της αρμονίας. Μπορείτε να χειριστείτε δύσκολες καταστάσεις πλέον με μεγάλη χάρη, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τίποτα. Να είστε υπομονετικοί και επιλεκτικοί στις αποφάσεις σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Ακόμα κι αν είστε στο σπίτι, ετοιμάστε ένα επίσημο δείπνο με τους δικούς σας ανθρώπους. Η απομόνωση δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να περιποιηθείτε όσους αγαπάτε και ειδικά του συντρόφου σας την καρδιά. Ετσι, οι δεσμοί μεταξύ σας θα ενισχυθούν και στο τέλος της βραδιάς όλοι θα αισθάνεστε πιο όμορφα.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Η αγάπη γίνεται πρωτεύουσα ανάγκη για εσάς σήμερα. Έτσι λοιπόν μπορεί προς το βράδυ να μιλήσετε με ένα πρόσωπο που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά μέχρι τώρα δεν ήσασταν σίγουροι τι να του πείτε. Με τις κινήσεις των πλανητών με το μέρος σας, η κίνησή σας έχει μεγάλο ποσοστό επιτυχίας.