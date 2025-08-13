ΚΡΙOΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Η σημερινή ημέρα θα σας φέρει μια καλή επαγγελματική συμμαχία. Ετσι, θα έχετε την ευκαιρία να υπογράψετε μια συμφωνία με έναν νέο συνεργάτη και να νιώσετε ότι κάποιες κινήσεις που είχατε κάνει στο παρελθόν επιτέλους αποδίδουν καρπούς.

ΤΑYΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Σήμερα πρέπει να κάνετε ό,τι μπορείτε προκειμένου να μειώσετε κάποια λάθη που πρόσφατα κάνατε. Το αφεντικό σας ίσως αντιδράσει απότομα σε μια παράλειψη που θα διαπιστώσει σε κάποιο θέμα που έχετε χειριστεί εσείς προσωπικά.

ΔIΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Θα είστε υπερβολικά δραστήριοι σήμερα κι έτσι θα διατρέχετε τον κίνδυνο να εξαντληθείτε και να αναλάβετε στο γραφείο περισσότερα πράγματα από αυτά που πραγματικά μπορείτε να κάνετε. Ίσως κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες επηρεάσουν τη συμπεριφορά σας τώρα κι αυτό μόνο δυσκολίες και προβλήματα θα σας φέρει.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Δεν πρέπει να παλέψετε μόνοι σας κάποια προβλήματα που θα παρουσιαστούν στη δουλειά σας. Είναι προτιμότερο να στραφείτε σε κάποιον συνάδελφό σας για βοήθεια και να δεχτείτε όποια συμβουλή έχει να σας προσφέρει.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Θα διαπιστώσετε σήμερα κάποια μικρά ελαττώματα στην εμφάνισή σας, κυρίως στο πρόσωπό σας, με αποτέλεσμα να αναστατωθείτε. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα αποφασίσετε να διορθώσετε αυτά τα θέματα κι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ξοδέψετε αρκετή ώρα στο διαδίκτυο αναζητώντας λύσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Θα δείτε σήμερα με φρέσκο βλέμμα τη δουλειά και την καριέρα σας. Άν αντιληφθείτε την ιστορία της επιτυχημένης προσπάθειας ενός φίλου σας, τότε θα αποφασίσετε να ελέγξετε κι εσείς τι ακριβώς ζητείτε από το εργασιακό σας μέλλον. Θα αντιληφθείτε ότι δεν το αγαπάτε το επάγγελμά σας τόσο όσο νομίζατε και θα επιζητήσετε κάτι που θα σας φέρει καλύτερο εισόδημα.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Δεν πρέπει να ξοδέψετε όλον τον χρόνο σας σε αντιπαραθέσεις σήμερα. Είναι προτιμότερο να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε τις όποιες ευκαιρίες παρουσιάζονται μπροστά σας παρά να μένετε μέσα στα νεύρα για ό,τι δεν έρχεται. Ετσι, θα καταφέρετε να κάνετε βήματα προόδου σε ό,τι σας απασχολεί πραγματικά.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Μια αποτυχία είναι προ των πυλών και θα σας αναγκάσει να δείτε τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού σας. Κάντε μια βόλτα στο πάρκο και προσπαθήστε να χαλαρώσετε και να δείτε τι άλλο υπάρχει για σας εκεί έξω και όχι να το βάλετε κάτω και να βυθιστείτε στη μιζέρια.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Θα καταφέρετε σήμερα να εδραιώσετε την κυριαρχία σας στο γραφείο σας. ‘Ετσι, θα είστε οι μοναδικοί που θα αντιδράσετε στις νέες πολιτικές που προσπαθεί να επιβάλει ο προϊστάμενός σας, γεγονός που θα σας κάνει να ξεχωρίζετε ανάμεσα στους υπόλοιπους συναδέλφους σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Θα αντιμετωπίσετε σήμερα ένα βαθύ προσωπικό δράμα μιας και θα μάθετε ότι ένα αγαπημένο σας πρόσωπο δεν ήταν ειλικρινές μαζί σας. Ακόμα κι αν το κατηγορήσετε για προδοσία ή ανήθικη στάση, δεν θα καταφέρετε τίποτα γιατί δεν θα σηκώνει το τηλέφωνο στις κλήσεις σας ή θα αγνοεί παντελώς τη γνώμη σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Θα είστε τώρα αρκετά επιθετικοί και θα υιοθετήσετε μια αγενή συμπεριφορά, κάτι που θα προβληματίσει τους γύρω σας. Είναι άλλο πράγμα να δείχνετε τσαγανό στη δουλειά σας κι άλλο να προσπαθήσετε να περάσετε τον κακότροπο χαρακτήρα σας ως σωστό τη συγκεκριμένη στιγμή.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Θα είστε βουτηγμένοι σήμερα στην αδυναμία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας. Ο οικογενειακός σας προϋπολογισμός δεν θα είναι μεγάλος με αποτέλεσμα να σοκαριστείτε όχι μόνο εσείς αλλά και τα μέλη της οικογένειάς σας.