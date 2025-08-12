ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Σήμερα από τη μία θα είστε αρκετά ελκυστικοί στους άλλους. Από την άλλη, ωστόσο, θα είστε και πολύ ευάλωτοι στις απογοητεύσεις που μπορεί να εισπράξετε από αυτούς παρέα με ένα κομπλιμέντο. Δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε σοβαρά με κάποιους αν δεν σας γεμίζουν το μάτι.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Όλα τα μυστικά σας είναι πιθανό να βγουν στη φόρα τώρα. Ακόμα και κάποιες υποθέσεις που αφορούν τα εργασιακά σας κι εσείς θέλετε να τις κρατήσετε κάτω από το χαλί κρυμμένες, τώρα θα έρθουν σταδιακά στην επιφάνεια κι αναμένεται να σας ζορίσουν. Μπόρα είναι, θα περάσει αν τη διαχειριστείτε μυαλωμένα.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Θα κάνετε κάποιες ενδιαφέρουσες γνωριμίες σήμερα, όχι απαραίτητα διά ζώσης. Αν βρεθείτε στο κέντρο μιας αντιπαράθεσης, εσείς δεν πρέπει να πάρετε θέσεις όταν ανάψουν τα αίματα. Αποχωρήστε διακριτικά για να σώσετε τον εαυτό σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Είστε σήμερα περισσότερο προστατευτικοί τόσο με τον εαυτό σας όσο και με τους άλλους. Καλό είναι να οχυρώνεστε, αλλά είναι πολύ πιθανό να το παρακάνετε και να καταλήξετε να ταλαιπωρείτε τους πάντες γύρω σας και βέβαια και τον εαυτό σας.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Η καθημερινότητά σας αρχίζει να γίνεται πολύ ενδιαφέρουσα κι αυτό σας δίνει μια ανάταση. Σε αυτό ενδεχομένως συμβάλλει και μια νέα ερωτική γνωριμία που ήρθε να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά σας. Δεν είναι κακό να παίρνετε μηνύματα που θα σας ξεσηκώνουν, αρκεί να αφορούν υποθέσεις ξεκάθαρες και όχι κρυφές.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Οι επιθυμίες σας σήμερα ίσως είναι περισσότερες απ’ αυτές που μπορεί να στηρίξει η τσέπη σας. Αν θέλετε λοιπόν να κερνάτε τους άλλους γύρω σας για να αισθάνεστε ικανοποίηση, θα πρέπει να το σκεφτείτε καλά. Έχετε κάποια άγνοια κινδύνου με τα οικονομικά.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Η αυτοπεποίθησή σας θα είναι σήμερα πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να αισθάνεστε πολύ πιο όμορφοι απ’ ό,τι είστε. Στο γεγονός αυτό συμβάλλει κι ένα νέο ερωτικό ενδιαφέρον που σας βγάζει από τη μουντή σας καθημερινότητα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Οι εργασιακές σας σχέσεις θα είναι ιδιαίτερα φορτισμένες σήμερα κι απ’ ό,τι φαίνεται θα διατηρηθούν έτσι για αρκετό διάστημα. Οσο κι αν θέλετε να πιστέψετε πως οι προϊστάμενοί σας θα σας κρίνουν από τη δουλειά σας, η αλήθεια είναι ότι την ώρα της κρίσης θα μετρήσουν και οι προσωπικές συμπάθειες.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Η Σελήνη σάς φέρνει περισσότερες επαφές και μετακινήσεις από όσες είχατε στο πρόγραμμά σας. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό σήμερα, αφού παράλληλα ενισχύονται και οι προοπτικές σας. Άν παίζετε σε πολλά ταμπλό και θέλετε να εξελιχθείτε, τώρα είναι η ευκαιρία για να το κάνετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Εσείς μπορεί να μην το παραδέχεστε, αλλά σήμερα η γοητεία σας σάς ανοίγει πόρτες που κάποιες φορές ίσως να μη σας αξίζουν να περάσετε. Στις προσωπικές σας επαφές μη βάζετε αυστηρά κριτήρια γιατί ξέρετε πολύ καλά πως τα ίδια δεν ισχύουν στην περίπτωσή σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Έχετε ανάγκη για επικοινωνία με τους άλλους σήμερα και να πείτε σε κάποιον τον πόνο σας. Αν δεν θέλετε να συναντήσετε κάποιον για να μιλήσετε, μπορείτε εύκολα να τον πάρετε τηλέφωνο ή να έρθετε σε επαφή μέσω Διαδικτύου για να βγάλετε όλα αυτά που έχετε μέσα σας.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Μην κάνετε σπατάλες σήμερα, όσο κι αν θέλετε. Το να πάρετε μια νέα τσάντα ή ένα ζευγάρι παπούτσια προσωρινά θα σας ικανοποιήσει, αλλά στην τελική θα σας αφήσει αδιάφορους. Τα οικονομικά σας δεν είναι στην καλύτερή τους φάση κι εσείς πρέπει οπωσδήποτε να το δεχτείτε αυτό.